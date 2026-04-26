容祖兒遭要求拍照即時反應令人震驚　粉絲嚇親撕心裂肺叫住解釋

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）早前率領天后容祖兒（Joey）及關智斌（Kenny），到尖沙咀出席「EEG 25+限定展」揭幕禮，順便為五月3、4日兩場「家族騷」宣傳造勢。作為大師姐的祖兒當日受訪時透露，今次她特別向公司要求兩晚演唱會不同的Rundown，「我希望兩晚都有唔同嘅亮點，一晚全慢歌，另一晚就全快歌。」為了今次演出，祖兒更找來全新的排舞老師重新編舞，務求帶來新鮮感。她又否認將於今年9月開唱，但承認會有相關消息公佈。

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日率領天后容祖兒（Joey）及關智斌（Kenny），到尖沙咀出席「EEG 25+限定展」揭幕禮。（葉志明 攝）

容祖兒對這日活動場地非常深感受，因為人生第一張大頭海報在這裡，還寫住「一把不能逃避的聲音」。（葉志明 攝）

容祖兒一身大露背性感示人，並透露家族騷已如火如荼準備中，完了活動便去排舞。（葉志明 攝）

遭要求拍照即時反應令人震驚

近日有粉絲把當日拍到的一幕放到抖音上分享，於文案中寫道：「容祖兒你對拍照二字有大誤會！可不可以拍照 = 我幫你們拍？這個調皮祖兒逗笑了全世界」。片中可見，霍汶希、容祖兒以及關智斌三人正在一班粉絲面前走過，此時有粉絲便叫住容祖兒說：「祖兒可唔可以影張相呀？」容祖兒聽到便停下腳步，一臉笑容地走近粉絲並接過粉絲的手機說：「我幫你哋影係咪呀？」說罷便舉起粉絲的手機準備幫她們拍照，該班粉絲即紛紛叫道：「一齊呀，一齊呀」叫得撕心裂肺似的，容祖兒才笑住走埋粉絲堆中與她們一起合照，相當搞笑。另外，有不少網民都大讚容祖兒的生圖好靚女。

關智斌與容祖兒。(抖音截圖)

容祖兒接過粉絲的手機。(抖音截圖)

容祖兒接過粉絲的手機。(抖音截圖)

容祖兒以為要幫粉絲影相。(抖音截圖)

容祖兒以為要幫粉絲影相。(抖音截圖)

容祖兒知道原來是要跟粉絲合照。(抖音截圖)

容祖兒知道原來是要跟粉絲合照。(抖音截圖)

容祖兒與粉絲一起合照。(抖音截圖)