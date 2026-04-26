姜濤有望「紅過羅湖」傳參加內地音樂綜藝　陳奕迅疑父女檔上陣

男團MIRROR成員姜濤被喻為「香港頂流」，但卻被內地網民嘲諷他「紅不過羅湖」，指MIRROR出道至今都沒有內地的工作，熱度僅限於香港，無法衝出香港以外的地方，甚至連羅湖橋也走不過。但近日有消息指，姜濤的事業版圖疑正式向北拓展，內地社交平台盛傳，姜濤將首度參與內地綜藝，加盟浙江衛視全新音樂節目《國粵無雙》。網傳的星級嘉賓名單中，更赫見陳奕迅（Eason）與剛入行一年的女兒陳康堤以「父女檔」上陣，陣容鼎盛，引發網民熱烈討論。

姜濤曾被內地網民嘲諷「紅不過羅湖」。

姜濤係「香港頂流」。

姜濤傳將參與內地音樂綜藝，有望「紅過羅湖」返內地發展。（ig@keung_show）

公司內地社交平台突然更新 疑為內地發展鋪路

據悉《國粵無雙》以「國粵雙語對決」為核心，分階段進行舞台競演，暫定於5月初展開錄製。雖然官方尚未公布最終名單，但MIRROR所屬公司 MakerVille的內地社交平台帳戶，日前時隔7年罕有地更新，上載了姜濤與隊友Anson Lo、Edan及Ian一同參與由內地社交媒體平台主辦、於澳門舉行的娛樂盛典，被外界視為開拓內地市場的先兆。

姜濤與隊友Anson Lo、Edan及Ian一同參與由內地社交媒體平台主辦、於澳門舉行的娛樂盛典。（微博@MIRROR_WeAre）

加上姜濤早前受訪時曾透露，將有一項預期「反應兩極」的音樂計劃，令加盟內地節目的傳聞甚囂塵上。對於偶像北上發展，粉絲反應兩極。有部分粉絲對公司安排感到不滿，直指無法接受；但亦有理智粉絲認為，進軍龐大市場有助提升知名度及爭取更大舞台。不少內地網民則對「香港頂流」大表期待，希望他能展現港風舞台魅力。

網傳內地音樂節目《國粵無雙》參加藝人名單。（微博截圖）

網傳名單星光熠熠 陳康堤對「父女檔」參演稱不知情

除了姜濤，《國粵無雙》的網傳名單星光熠熠，包括張學友、成龍、謝霆鋒、莫文蔚、楊千嬅等巨星。當中最矚目的，莫過於傳出陳奕迅將與21歲的女兒陳康堤首度以「父女檔」亮相內地綜藝。不過，剛入行一年的陳康堤日前出席《第47屆十大中文金曲》頒獎禮時，就對父女檔參演一事表示未有聽聞，令傳聞增添變數。

傳陳奕迅將父女檔上陣。（ig圖片）

康堤表示未有聽聞。（資料圖片）

此外，姜濤的個人巡迴演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》亦報捷。在完成英國、美加等站後，早前宣布於6月19及20日在澳門舉辦第4站，因反應熱烈，主辦方宣布於21日加開一場，令粉絲相當驚喜。

姜濤最近在各地巡演。（ig@keung_show）