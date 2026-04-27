東張西望｜陳懿德羅天宇公然打情罵俏　力撐男方係心目中最好嗰個

昨晚（26日）的《東張西望》可以說甜到漏，皆因成為了主持人陳懿德（德德）和緋聞男友羅天宇公然打情罵俏的平台。節目中，講到羅天宇在上星期的《中年好聲音4》中一改抒情路線，穿上型格皮褸、戴上墨鏡，大騷隱藏多年的饒舌（Rap）功力，雖然獲得87分的高分，卻依然慘遭淘汰，遺憾止步24強。

羅天宇與陳懿德非常登對。(陳順禎 攝)

今晚的《東張西望》，成為主持人陳懿德（德德）和緋聞男友羅天宇公然打情罵俏的平台。（TVB截圖）

陳懿德替緋聞男友被淘汰感到可惜。（TVB截圖）

「畫中畫」全程直擊德德反應

而有趣的是，在《東張》主持人鄧凱文訪問羅天宇期間，螢光幕右下角一直出現「畫中畫」，同步播出德德反應，此畫面實屬少見。羅天宇訪問時坦言：「其實都對得住媽媽和細佬，因為我一直都係唱慢歌，參加比賽以來都無諗過要Rap，呢首係我唯一一首識Rap嘅歌。」

全程「畫中畫」，實屬少見。（TVB截圖）

淘汰賽錄影當日，德德原來都在場支持，還被對方感言搞到眼濕濕。（TVB截圖）

德德台下睇到眼濕濕：你係我心目中Rap得最好嗰個

而淘汰賽錄影當日，原來德德也有親臨現場支持，並在台下看到眼濕濕。她直言被天宇的離別感言打動，更冧爆說：「可能你今日被淘汰，但我覺得你仍係我心目中Rap得最好嗰個！」當被問到會給天宇幾多分時，德德更豪言：「我覺得100分都唔夠，1000分啦！」這番「評價」，令羅天宇即刻甜在心頭。

德德冧爆向羅天宇說：「可能你今日被淘汰，但我覺得你仍係我心目中Rap得最好嗰個！」（TVB截圖）

當被問到會給天宇幾多分時，德德更豪言：「我覺得100分都唔夠，1000分啦！」這番「評價」，令羅天宇即刻甜在心頭。（TVB截圖）

大爆曾要求天宇「賣肉」 鏡頭前親暱推搡Sweet到爆

訪問期間，女主持鄧凱文詢問自稱觀眾的德德，是否也想看天宇「脫衣」演唱。德德大爆自己事前曾「出招」要求天宇賣肉：「其實我真係有為觀眾著想，事前有叫佢除衫，同埋着得開啲、低啲，但係佢真係太內斂喇，我替觀眾感到有少少可惜。」

德德自爆事前有提議羅天宇除衫演唱。（TVB截圖）

德德還在鏡頭前揭開羅天宇的皮夾，可見這對好朋友關係密切。（TVB截圖）

鄧凱文叫羅天宇現在透過《東張》「補飛」。誰不知羅天宇叫德德：「不如妳幫幫手」，嚇得德德尷尬傻笑：「唔可以咁樣啊！」兩人在鏡頭前推推搡搡，互動親暱，可謂Sweet到爆。