雨僑爆料羅力威變「亞氏」老公：比較唔敏銳　神操作激死老婆

雨僑日前（4月26日）為TVB新節目《夫妻肺片》錄影，老公羅力威低調探班等老婆收工。雨僑接受《香港01》訪問時，羅力威更貼心為她遞上一支茶，更為她扭開瓶蓋，貼心到不得了！



雨僑上TVB新節目《夫妻肺片》做嘉賓，羅力威低調出探班。（林迅景 攝）

雨僑為了生B不惜多管齊下，計排卵日子外，還去看中醫和食很多營養補充劑。

激死老婆系列：紀念日全忘記！

雨僑在訪問中提到羅力威的缺點，坦言他從來都記不清求婚日子，結婚日子和年份，及拍拖紀念日。她笑言，3月份為他們結婚周年紀念：「啲網民都心急，最後我喺夜晚7，8點拍咗條片，問佢今日係咩日子，佢都係唔知。」她續道，有一次更離譜，原來當日羅力威需要帶女兒去小學面試，但當天羅力威竟全然忘記了。

雨僑羅力威細仔Harvey轉眼已經10個月大。（IG@avabibu）

崩潰真相！阿女着睡衣去面試？

「有一日我收到工人姐姐張相，係阿女個頭亂晒，着住瞓覺皺晒嘅衫，着一條唔啱着嘅短裙，話我哋已經考完。」原來是羅力威忘記了這件重要事情，然後才叫工人姐姐一個人帶女兒去面試。雨僑表示無奈，因為事前準備了一套十分精緻可愛的衣服，也因為羅力威忘記了，而變成工人姐姐一個人帶衣着不整齊的女兒去面試⋯⋯「嘩，頭都痛埋，咩料呀。原來佢冇去到，泊唔到車所以叫工人姐姐同個女去。」另一樣令雨僑崩潰的是，後來在媽媽群組中，有媽媽對她說：「『你個女今日都幾casual。』呀⋯⋯我明明買晒戰衣，頭飾，連襪都襯好晒。」所幸，女兒最後經派位入讀了另一間心儀學校。

雨僑上TVB新節目《夫妻肺片》做嘉賓，羅力威低調出探班。（林迅景 攝）

有辣有唔辣！100分「男朋友」睡前親自講故事

不過「有辣有唔辣」，羅力威亦因為溫柔，懂得照顧雨僑而被大讚。「佢係100分㗎，頭先講話陀BB，未出世之前，如果瞓得唔好或者情緒唔好，夜晚佢會講故事氹我瞓，連過場配樂都扮埋。佢係一個好好嘅男朋友。我生咗BB之後，佢仍然係一個好好，好細心嘅男朋友。」

TVB新節目《夫妻肺片》。（林迅景 攝）

笑稱老公有「亞視保加症」？雨僑：佢覺得自己冇問題！

早前雨僑在網上公開表示，覺得羅力威有自閉症引來迴響。「有呢個感覺，就冇確診嘅。細個冇去test。（咁而家都唔需要）係呀，通常都係讀書年代有困難先去檢查，但係好多老婆都響應，就話：『個老公都係亞視出身。』（註：亞視與亞氏保加症同音）哈哈哈。（會唔會個個老公都係咁？）都唔出奇，但係佢係比較唔敏銳於人哋情感。（公開講會唔會對佢有影響？）哦，佢覺得自己冇問題，你放心。（我驚佢介意）就係因為覺得自己冇問題，呢一下就更加有問題，哈哈。」