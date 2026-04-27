吳若希公開老公深夜「偷歡」細節　撐尋真愛：影到相記得send畀我

吳若希（Jinny）日前（4月26日）為新節目《夫妻肺片》錄影，節目中擔任「婚姻求生教練」，分享與另一半的相處之道。「我係負責試雷，將啲唔好嘅嘢爆晒出嚟。例如咩環節男仔會嬲，女仔會嬲，令到佢哋爆晒出嚟。」



吳若希（Jinny）日前（4月26日）為新節目《夫妻肺片》錄影。（林迅景 攝）

吳若希和老公。（IG@jinnyng）

吳若希在新節目《夫妻肺片》中擔任「婚姻求生教練」。（林迅景 攝）

獲專家教路「今晚返去試吓」

記者言，她是這一方面的專家，吳若希直言不諱：「冇錯，所以今次我喺節目將話題攞出嚟傾之餘我都學到好多嘢，因為個節目有好多婚姻專家，兩性嘅專家，亦有註冊心理學家。（可能你先係最需要婚姻專家嘅人）係啦，我哋今次好犀利，將個語氣同眼神微調。（有冇嘗試一下？）今日先學，今晚返去試吓。」

新節目《夫妻肺片》錄影。（林迅景 攝）

激心日常大公開！老公深夜狂歡搞到朝早唔湊仔？

她舉了一個最近的例子：「婚姻之間有好多好濕碎嘅事，例如佢應承車個仔，但係冇車嗰啲。（佢嗰時做緊乜？瞓緊覺？）哦，朝頭早係瞓緊覺，因為夜晚好夜瞓。咁好夜瞓原因係乜？因為佢夜夜都同啲女仔做直播。」

霸氣展現「放牧式」御夫術：有出軌證據直接Send畀我！

同女仔做直播？馬上就勾起了興趣！到底是什麼回事？她續說：「同好多唔同啲女仔做直播。（係咩人？）唔識㗎，係呀。（點解可以咁？）我都唔知呀，我唔係好理佢。（咩類型直播，賣產品？）冇呀，齋傾偈。（算唔算情感上出軌？）er⋯⋯我又唔覺嘅，因為我唔係好理佢，總之搞掂晒屋企嘅嘢就可以啦。（對何生採用放牧式照顧？）係呀，但係如果佢真係要出軌，都係嗰句啦，希望你哋見到，唔係話畀我聽，係影到張相！提供證據。（跟住？）跟住send畀我，收到之後就處理㗎啦。（直接行動？）應該係啦。都係嗰句，我好冷靜，好支持佢覓尋真愛。」

吳若希驚爆老公深夜同女仔開直播。（林迅景 攝）