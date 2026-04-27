曾錦燊做《東張》護花使者主動攬危險嘢　甘詠寧絕對相信安全第一

「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧昨日（26日）再度合作，二人在鏡頭前展現出十足的默契。這次的活動，二人還與一班年輕學生合作。面對突如其來的狀況，二人都對學生們的淡定和專業表現讚口不絕。曾錦燊坦言，自己也要向這班後輩學習那份從容不迫，希望未來能在主持及幕前工作上，展現出更專業、更完美的一面。

「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧再度合作。(胡凱欣 攝)

面對突如其來的狀況，二人都對學生們的淡定和專業表現讚口不絕。(胡凱欣 攝)

採訪中遇劫匪 勇猛追賊幾條街

這對二度合作的「東張拍檔」不僅大談工作中的趣事，曾錦燊還爆出日前在採訪期間上演了一幕驚心動魄的「街頭追逐戰」。《東張西望》主持往往要面對各種突發狀況，曾錦燊繪聲繪色地描述當時的情況，在一次採訪店舖被竊案的過程中，竟然遇上了「現場直播」般的突發意外：「採訪緊個苦主嘅時候，咁佢就畀人偷嘢嘛，佢間鋪頭採訪嘅期間，突然之間個賊出現咗，咁真係非常突然嘅一件事，咁就即刻攞住支咪衝住去問佢點解要偷嘢？你究竟偷啲咩啊？你而家承唔承認？」為了攔住對方，曾錦燊發揮了驚人的體能，沿街追捕了賊人幾條街，並不斷質問對方為何要偷東西。甘詠寧在一旁笑言曾錦燊的跑速驚人，簡直是「體能大考驗」。

曾錦燊還爆出日前在採訪期間上演了一幕驚心動魄的「街頭追逐戰」。(胡凱欣 攝)

為了攔住對方，曾錦燊發揮了驚人的體能，沿街追捕了賊人幾條街。(胡凱欣 攝)

甘詠寧遇突發情況以安全為主

作為「東張女神」，甘詠寧亦有遇到這些突發的情況，她坦言剛加入《東張西望》時心情很忐忑：「唔知對方會點樣反應啦，會唔會拒絕啦！而事實上佢哋係會嘅，咁但係我都請教過前輩或者其他crew佢哋嘅經驗之後，我畀自己嘅心態就係第一，有陣時即係我唔係要去challenge對方，我反而係好想都畀個機會，A有呢個嘅說法，咁B其實係咪都有另外一個說法呢，定係其實佢有啲咩回應，咁冇回應都係一種回應啦。」至於安全方面都是大家留意的一點，她表示安全方面有工作人員在旁保護，亦有男士在場，所以她對安全是有信心的：「因為以前做社工嘅時候，可能都會有啲嘅home visit，會去到事主嘅屋企又或者喺有啲未知嘅情況之下，我哋都有機會出去我哋叫outreach。」不過遇到任何事，她都表示自己會第一時間離開現場。

甘詠寧坦言剛加入《東張西望》時心情很忐忑。(胡凱欣 攝)

甘詠寧表示安全方面有工作人員在旁保護，亦有男士在場，所以她對安全是有信心的。(胡凱欣 攝)

作為「東張女神」，甘詠寧亦有遇到這些突發的情況。(胡凱欣 攝)

看著女同事們四處奔波，曾錦燊充滿保護慾地表示心痛：「我覺得《東張》就應該畀多啲男仔出去危險嘅嘢啦，成日都派啲女仔出去做，咁我哋都真係相對安全嘅男仔！」他更主動自薦，希望未來能接下更多具危險性和挑戰性的工作，揚言要「保護女孩子」，絕對是暖男同事！

看著女同事們四處奔波，曾錦燊充滿保護慾地表示心痛。(胡凱欣 攝)