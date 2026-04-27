草蜢演唱會｜盼師傅梅艷芳見證成績　蘇志威太太係陳奕迅心中女神

樂壇跳唱組合草蜢於紅館舉行一連七場《Three In Love 草蜢演唱會2026》昨晚（26日）開鑼。成軍40周年，蔡一智、蔡一傑及蘇志威完騷後到接受傳媒訪問心情依然好興奮，當中大病初癒的蔡一傑一度在台上感動落淚，他高呼：「我返嚟啦！」

蔡一智、蔡一傑及蘇志威在後台接受傳媒訪問時依然興奮莫名。(陳順禎 攝)

當中大病初癒的蔡一傑更一度在台上感動落淚，直言：「我返嚟啦」。(陳順禎 攝)

蔡一傑首談病況 得知惡性腫瘤那刻很震撼

年前因腦部腫瘤入院接受手術的蔡一傑，昨日狀態大勇在台上又唱又跳3小時，體力驚人，他坦言這段日子並不輕鬆：「第一日醫生話畀我聽嘅時候，其實我喺嗰下係好震撼嘅，因為喺佢講明係惡性嘅腫瘤，咁所以我嗰下係真係好shock嘅！咁但係我好快就將自己修正啦，咁然後就再去處理。」他透露為了今次演出，術後一直堅持特訓，包括爬山、游水等。傑仔在訪問中更指在台上數度哽咽，表示對師傅梅艷芳的思念：「我哋成日都幻想，如果佢冇離開到，佢今日喺現場，佢見到我哋今晚嘅表現或者成績，我相信佢係最開心同埋最欣慰嗰個，我相信。」

蔡一傑昨日狀態大勇在台上又唱又跳3小時，體力驚人。(陳順禎 攝)

蘇志威腹肌成焦點 蔡一智笑言：當係擺壽宴

除了感性時刻，三子亦不忘互訴趣事。蘇志威大騷「不夠30吋」的纖腰及腹肌，被問到胸圍尺寸時，蔡一傑隨即搞鬼代答：「佢唔帶胸圍架！」引來全場大笑。蔡一智則笑稱今次40周年不像是開演唱會，反而像是在紅館「擺壽宴」：「40年真係唔容易，見到咁多老粉、中粉、鐵粉返晒嚟，我哋係想做一個 Celebration Party。」

蔡一智則笑稱今次40周年不像是開演唱會，反而像是在紅館「擺壽宴」。(陳順禎 攝)

陳奕迅驚喜現身 揭童年女神係「蘇太」

首場嘉賓更請來歌神陳奕迅助陣，揭開全場高潮。陳奕迅在台上自爆小時候更曾因為一件「情事」而「討厭」蘇志威。原來陳奕迅以前房門貼了唯一一張海報，就是蘇志威的老婆劉小慧。當年劉小慧是「學生情人」，陳奕迅在台上笑指當年覺得蘇志威「搶走」了自己的女神，胸襟廣闊的蘇志威表示：「唔緊要！嗰陣時我未結婚啊嘛，大家男未婚女又未嫁。咁佢要擺我老婆個poster喺個床頭，都冇辦法啦係咪先。」這段「爭女」往事今時今日已經解決，陳奕迅亦有出現為他們作嘉賓。

陳奕迅在台上自爆小時候更曾因為一件「情事」而「討厭」蘇志威。(陳順禎 攝)

最後，蔡一傑被問到在台上是否差點跌倒時，他表示因為台上有紙碎，所以在台上踩有會有點滑：「我一踩呢就滑啦，有好幾下，我哋馬步好穩嘅。」草蜢強調接下來的六場將會有更多重量級嘉賓，被問到名單時，三子則大賣關子，呼籲粉絲入場親自揭曉。