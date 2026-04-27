草蜢演唱會丨李嘉欣家姐罕現身 李嘉明孖富商老公High爆大玩人浪
撰文：程嵐風
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草蜢相隔四年再踏紅館，舉行一共七場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》慶祝成軍40周年。三子在圈中人緣極佳，頭場吸引大批星級好友撐場。除了大美人李嘉欣與老公許晉亨睇足全場外，李嘉欣的家姐李嘉明亦罕有與身家估計達10億的「眼鏡大王」老公顧毅勇拍拖現身，兩夫婦全晚極度投入，氣氛High爆！
顧毅勇人潮中貼心護妻 除口罩企起身狂歡
李嘉明婚後作風低調，鮮有公開亮相。從現場相片可見，李嘉明當晚身穿淺綠色上衣配襯刺繡圖案外套，打扮端莊且不失豪門闊太的貴氣，保養得相當不錯。入場時現場人多擠迫，原本低調戴着黑色口罩的顧毅勇，非常體貼地從後捉住老婆手臂護航，盡顯恩愛。
不過隨着演唱會氣氛推向高潮，顧毅勇亦被現場的狂熱氣氛感染。他索性脫下口罩，與身旁的李嘉欣、許晉亨齊齊企起身狂歡。四人坐在第一排，高舉雙手，拿着打氣燈跟住草蜢打拍子唱：「一齊嗌，開心一齊嗌」，更與全場觀眾一齊大玩人浪，放下闊太與富豪架子，表現極度興奮。
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獲李嘉欣牽紅線嫁入豪門 早前榮升奶奶飲新抱茶
有傳當年李嘉欣為了讓家姐都能過上幸福的少奶奶生活，於2005年親自牽紅線，將顧毅勇介紹給李嘉明認識。李嘉明為嫁入豪門等足5年，最終修成正果，並於43歲高齡產子，多年來嚴格遵守豪門低調作風。顧毅勇與前妻本身育有一子，早前繼子於上海舉行婚禮，李嘉明亦榮升奶奶。從網上流傳的相片可見，李嘉明以繼母身份獲繼子敬茶，氣氛融洽；而她與顧毅勇的親生兒子亦罕有曝光，身型已經高過父母，一家人生活美滿。
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