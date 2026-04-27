賴慰玲提議搞《交換人妻計劃》　婚姻平淡搵刺激：老公喺側邊睇住

TVB節目《女神配對計劃2》開播在即，觀眾都十分期待五位女神郭珮文、陳若思、俞可程、阮嘉敏及何沛珈戀愛配對的過程，到底她們的選擇會如何。賴慰玲日前（4月27日）為新節目《夫妻肺片》錄影，她接受《香港01》訪問時，表示自己曾向監製提議搞《換妻/換夫配對計劃》！



賴慰玲提議搞《交換人妻計劃》。（林迅景 攝）

賴慰玲為新節目《夫妻肺片》錄影，大談婚姻生活。（林迅景 攝）

避談前度激烈史 樂於分享夫妻甜蜜日常

在節目中有什麼秘密爆？賴慰玲回答：「佢哋有幾個題目我揀，有湊仔、前度定係夫妻相處。（揀咗乜？）夫妻，冧冧嘅。因為我驚太激烈，因為前度方面我冇故事要分享，好多朋友嘅故事可以分享。（個朋友即係你？）有好多朋友嘅故事，因為太激烈，一陣間就一齊討論夫妻相處嘅嘢。」

育兒冷落老公 靠「角色扮演」重燃愛火

她續說，自己上節目時多數講育兒經，發現自己經常忽略了老公，更言想「重燃愛火」。「有陣時我會要老公追我，就佢好似陌生人咁，打電話畀我，講hello，約我出街，希望有返呢啲拍拖嘅嘢。（你又點燃點佢嘅愛情？）欲拒還迎啲，哈哈。我覺得無論育先或者夫妻都要玩遊戲。」她坦言，夫妻之間沒什麼儀式感，但重要日子忽然收到花時，也會令她喜出望外。

賴慰玲在2017年與梁子峰結婚。（ig圖片）

構思「交換人夫人妻」真人騷

話題一轉，她提到最近的節目《女神配對計劃》。賴慰玲說：「我成日見到主辦啲同事，問佢哋點解唔搵我嘅？跟住佢哋話：『吓？你結咗婚啦喎。』（花生團？）唔係呀，因為我鍾意參加呢啲節目。跟住傾傾吓，就講不如搞個『交換人妻計劃』。我而家提議，搞一個交換人夫人妻計劃。所有公司有興趣交換人夫人妻就做一啲劇本或者task，嘗試相處，最緊要係咩？現任老公老婆喺側邊睇住，咁就唔會有越軌行為，只係嘗試交換。」

賴慰玲

被問「睇啱邊個嘅老公」，賴慰玲笑言話：「唔敢講。」（林迅景 攝）

堅守婚姻只求「漣漪」 旨在證明「自己老公最好」

賴慰玲睇中邊個嘅老公？她笑言自己僅是「花生友」提議，並不是想參加。「er⋯⋯唔敢講，唔敢開名，開呢個名好大鑊。我建議呢個節目啫。（但係你想上去玩？）梗係想啦！因為我係好堅守我嘅婚姻，但係想要啲漣漪嘅就係呢啲時候！（由人哋老公做出發點睇返自己老公）可能就會更愛自己老公！個節目嘅目的，就會交換咗之後先發現自己老公係最好嘅！」