六合彩2.28億元金多寶中獎秘技　麥玲玲教路呢三個生肖買熱門號碼

六合彩2.28億元金多寶將於5月2日攪珠，是次六合彩金多寶頭獎一注獨得獎金為2.28億港元，亦是史上最高！「發返個橫財夢！」或許是個不錯的小娛樂。麥玲玲師傅日前（4月26日）為TVB節目《夫妻肺片》錄影，她接受《香港01》訪問時，從玄學財運角度，分析買六合彩秘技，有興趣的朋友不妨參考一二。



講運勢呢啲問麥玲玲師傅就最好。（林迅景 攝）

偏財命天注定？ 日常抽獎打牌見真章

麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時說：「好多人都有個橫財夢，但係有冇橫要睇返個樣，真係注定，有啲人有偏財命當然易好多，有冇偏財係感受到，第一例如投機炒賣得唔得，打麻將得唔得，平時少賭又得唔得，有啲人係成世都贏唔到，平時抽獎、排隊得唔得，入咪錶位得唔得，呢啲都偏財。」

麥玲玲師傅表示，中唔中六合彩都係講個運字。（資料圖片）

幸運兒總能搵到「咪錶位」 正偏財運難兼得

入咪錶都算？麥玲玲師傅回答：「係㗎，我由細到大揸車嗰時從來都搵唔到錶位。有啲人永遠都搵到錶位，有啲排隊永遠都俾人卡住。當然每個人都唔同，但係當你知道自己有偏財，係可以進取少少嘅，如果唔係就踏實啲。」她又解釋，偏財和正財很多時並不會兼得。

六合彩2.28億元金多寶！（截圖）

家居正北位佈置旺偏財

講到六合彩2.28億元金多寶，她說：「喺5月2日呢日就叫丙子日，丙子日呢日沖屬馬，沖屬馬嘅話，屬馬就買啲偏啲號碼會着數少少，嗰日同牛係合嘅，牛、龍、猴呢啲可以買熱門啲號碼。通常每年屋企都會有佈置，今年嚟講，喺正北偏財會OK，然後東南位都放啲植物，金色嘅嘢可以催旺一下，對偏財有幫助。」

麥玲玲師傅表示，去門口有掘路、工程，維修嘅投注站，因為有動土煞就會易啲派彩。（林迅景 攝）

常言道，買彩票的投注站也有關係。麥玲玲師傅也說：「就係咁啱投注站正面有掘路，整緊嘢或者維修，咁就最好，因為會有個動土煞，咁嗰度就會派錢啦，仲有斜路，所以中環嗰間永遠都咁多人排隊。如果嗰度又掘路，咁就天下無敵啦，對嚟買嘅人有着數。（投注站所處方位有影響？）咁又冇一定，搵啲動緊土，或者斜路，嗰啲係容易派錢啲。」

那麼，用手機app買六合彩又如何？她回答：「我覺得重要嘅app擺返喺偏財位，正北係啱嘅，如果銀行app就擺去東南位，如果馬會呢啲app就擺喺正北位，就有利嘅。」