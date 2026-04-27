62歲周美鳳爆近年患大病做手術交代身後事　求助自然療法延誤就醫

現年62歲的周美鳳（Lelia）曾於1986年參選香港小姐競選，入行後曾參與不少電影演出，包括《神探朱古力》、《小男人周記》、《說謊的女人》及《喋血風雲》等。90年代初周美鳳息影，1996年宣佈從商，創立公關公司成為老闆及著名經理人，收穫「最美公關」之名。周美鳳近日在社交平台分享大病經歷，她一度求助於自然療法而延誤就醫，手術前更做好死亡準備，向老公交代身後事。

周美鳳。（梁碧玲攝）

周美鳳爆求助自然療法延誤就醫

周美鳳憶述，疫情前一次體檢發現不妥，被勸要去檢查，當時周美鳳要辦媽媽後事，又遇上疫情無法外出，故延誤就醫。其後周美鳳遇上自然療法醫生，「佢話呢個冇嘢，我幫你整，跟住我就信咗佢。」周美鳳以自然療法治療半年後，一次與西醫好友的聚會，西醫朋友得知周美鳳求助自然療法，大鬧她道：「佢話：『周美鳳，唔可以聽呢啲醫生，一定要檢驗，唔可以聽佢講。』」之後西醫朋友「捉」周美鳳去檢查，結果令周美鳳大吃一驚，「一Check，我自己都驚！」

周美鳳參選港姐時的片段。（節目截圖）

周美鳳手術做好死亡心理準備

得知患病後的周美鳳每月都要睇醫生，她指治療過程中最慘是打針，因其血管細小，醫生要多次嘗試打針筒打入靜脈中，故她比平常人要承受更多打針之苦。而周美鳳老公為了照顧她，亦特意去學打白血球針，在家為周美鳳打針。

周美鳳憶述做手術情況，她指當時做好會死的打算：「我跟我老公講：『如果我真的死了，怎麼辦？』我的銀行卡、珠寶放在哪裏；投資甚麼的，全都寫出來。」事後再提起此事，周美鳳笑言自己笨了，「我寫給他，他沒寫給我，他家用給少了！」

周美鳳在圈中人脈廣闊。（資料圖片）

周美鳳獲告知患病7成來自情緒壓力 自責前半生愚蠢

事後周美鳳獲醫生告知，患病的7成原因來自情緒和壓力，她自責道：「我前半生真係蠢咗，咁勞動、內耗。」而她大病過後更注重健康和身心平衡，保養有功，今她很滿意自己的狀態，她說：「起碼咁多年我覺得，而家狀態係最好。」

周美鳳大病過後更珍惜身體。（小紅書）

周美鳳、翁嘉穗。（資料圖片/葉志明攝）