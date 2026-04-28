李家鼎2003年慈父舊片成追憶　爆泳漢力氣比泳豪大兩倍：犀利過我

李家鼎（鼎爺）前妻施明早前離世，卻引發長子李泳漢與次子李泳豪的兄弟恩怨全面升級。李泳漢爆料指細佬泳豪向鼎爺要求分身家，並索得300萬元；鼎爺則開腔護航細仔，反斥大仔不事生產，每月要花5、6萬供養他一家五口，雙方各執一詞。雖然李泳豪在喪禮後發文表示會好好照顧爸爸，令風波暫且平息，但近日一段鼎爺與兩名孖仔於2003年拍攝的節目舊片在網上瘋傳，三人當年的溫馨互動與現今的決裂形成強烈對比，令不少網民大嘆「此情不再」。

施明（原名方寶儀）上月21日離世，享年76歲。（資料圖片）

李家鼎與李泳豪和細新抱抵靈堂送別施明，鼎爺明顯消瘦唔少。（資料圖片）

泳豪寸步不離照顧爸爸。（資料圖片）

解穢酒後泳漢受訪，好易觸動神經。（資料圖片）

鼎爺親自下廚展現慈父一面

該段翻Hit的片段來自2003年TVB節目《智趣相投-我愛ICHI爸》，當時初踏娛樂圈的李泳漢與李泳豪只有二十餘歲樣子青澀，且生得高大俊朗。節目中，鼎爺親自入廚為愛子下廚，李泳漢在旁笑問老竇：「拋唔拋到（鑊）呀你？」一向威嚴的鼎爺面對孖仔即時收火，笑笑口反駁：「拋到囉，依家咪拋到，做乜拋唔到呀。」

李泳漢撐爸爸說話大聲：一定有道理

主持朱凱婷問到鼎爺是否一名嚴父？李泳漢即力撐爸爸：「大家都知我Daddy講嘢幾大聲，啲人覺得佢惡，但相反我哋兩兄弟好欣賞佢呢樣嘢，因為我哋覺得佢份人好氣直理爽（壯），佢亦都唔係亂發脾氣嗰種，錯佢一定會好惡，不過一定有道理囉。」

2003年三父子一齊拍節目。（YouTube@TVB USA Offical）

鼎爺親自下廚。（YouTube@TVB（official））

教阿仔揀海鮮。（YouTube@TVB USA Offical）

教阿仔揀海鮮。（YouTube@TVB USA Offical）

鼎爺教路做演員：唔好交行貨

鼎爺對兩子的口味瞭如指掌，深知大孖鍾意食蟹、細孖鍾意食魚。不過被問到為何不跟爸爸學廚時，李泳豪說話陰聲細氣，怕怕羞羞表示：「我哋都想學，但Daddy教得太快，我哋記唔切，又可能冇乜天份。」相反李泳漢談笑風生，坦白直認：「我認我懶，剩係想食。」

大細孖支持爸爸行桃花運

當時兩子剛入行，鼎爺亦語重心長地教授演員操守：「做好自己，有得表現時候盡量做好佢，唔好話我今次戲少就掉以輕心......就算一場戲一句對白，或者係幾場戲兩、三句對白，你都要做好，投入你嘅工作，唔好話交行貨，我最唔鍾意呢樣嘢，一係乾脆你唔做呢行。」至於對父親期望，泳漢好識賣口乖：「想你行返個桃花運。」眾人大笑，令氣氛變得輕鬆，泳豪說：「我都支持Daddy，最重要佢開心。」

泳漢讚爸爸說話大聲，但有嗰句講嗰句。（YouTube@TVB USA Offical）

泳漢讚爸爸說話大聲，但有嗰句講嗰句。（YouTube@TVB USA Offical）

兩兄弟初入行好後生。（YouTube@TVB USA Offical）

當時感情好好。（YouTube@TVB USA Offical）

李泳漢親自按摩 鼎爺爆大仔力氣比細佬大兩倍

適逢當時臨近父親節，李泳漢即場為鼎爺按摩肩膀，鼎爺笑到「四萬咁口」大讚大仔力氣驚人：「不過佢好叻㗎喎，佢啲手指好犀利，你睇個大仔好似斯斯文文，細佬好粗豪，點知我同佢練功時候，佢個力比細佬大兩倍，你睇唔出。佢犀利過我，我戴上拳擊墊俾佢打，幾嘢我隻手都痺埋，估唔到佢書生樣，啲力咁犀利囉。」

泳豪最叻係按摩，氹到鼎爺笑到見牙唔見眼。（YouTube@TVB（official））

鼎爺話泳漢個樣斯斯文文，力量比細佬仲要大兩倍。（YouTube@TVB（official））

鼎爺話泳漢個樣斯斯文文，力量比細佬仲要大兩倍。（YouTube@TVB（official））

鼎爺都好自豪有呢個仔。（YouTube@TVB（official））

鼎爺都係頂到幾下就嗌痛。（YouTube@TVB（official））

網民大感唏噓：此情不再

昔日父慈子孝的畫面如今卻變成互相撕破臉，大批網民看完舊片後紛紛留言感到唏噓：「此情可待成追憶，只是當時已惘然！」、「睇番以前大孖樣子，唔係現在咁恐怖，反臉無情！泳豪樣子純品啲！」、「相由心生。當年個樣唔同。」、「當年大孖又靚仔，也怪不得施明心寵大孖，寵壞了」。

此外，鼎爺在片中提到大孖「力氣大」一事，亦令網民聯想起當年楊思琦曾爆料指李泳漢差點將細佬的手打斷，紛紛留言：「真係好大力，連自己細佬嘅手都打斷真殘忍」、「所以可以打斷隻手」，感嘆原本大好的家庭關係如今已覆水難收。