賈曉晨依偎樊少皇拍片放閃變扯火 　JJ被老公戇直反應激到翻白眼

43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，組成四口美滿之家。不過兩人近年屢傳婚變，JJ曾多次公開吐苦水，自爆因家庭瑣事壓力大到每日「諗50次離婚」，而樊少皇更曾在2023年元旦引爆「離婚羅生門」，婚姻狀態一直備受外界關注。適逢今年是兩人結婚十週年，JJ近日趁機在社交平台「放閃」大騷恩愛，豈料原本的浪漫氣氛卻被樊少皇一句搞砸，激到JJ當場翻白眼，直言：「氣人的傢伙」！

43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」。（賈曉晨微博）

賈曉晨不時在微博投訴老公樊少皇。（賈曉晨微博圖片）

由浪漫變尷尬 樊少皇「語出驚人」

賈曉晨近日在社交平台分享了一段與老公拍拖的日常片段。影片開頭，身穿白色長袖上衣配搭牛仔褲JJ，在立體壁畫前表現得相當活潑，雖然已為人母，但依然有顆少女心。樊少皇則充當跟班攝影師，為老婆拍片，畫面洋溢甜蜜的氣氛。

賈曉晨近日在社交平台分享了一段與老公拍拖的日常片段。（小紅書@JJ賈曉晨）

雖然已為人母，但JJ依然有顆少女心。（小紅書@JJ賈曉晨）

隨後鏡頭轉向碼頭，JJ甜蜜地依偎在老公樊少皇身邊，樊少皇則搭着老婆的膊頭，兩人對鏡頭展露笑容，期間，JJ更罕有公開向樊少皇撒嬌。難得小朋友不在身邊，JJ笑言：「終於自由啦。」而身旁的樊少皇則欲言又止，好像有話想說。JJ問對方有什麼想說？正當大家以為他有什麼甜言蜜語冧老婆時，怎料一臉戇直的樊少皇「語出驚人」：「我哋又唔離婚啦。」

難得小朋友不在，兩公婆可以拍拖。（小紅書@JJ賈曉晨）

兩公婆鏡頭前展露甜蜜笑容。（小紅書@JJ賈曉晨）

JJ聞言後笑容瞬間僵掉，換來一臉尷尬和無奈，她更在片中配上一個巨大的「翻白眼」表情符號。原本好好的浪漫氣氛，就這樣被老公一句話「搞砸」，難怪JJ亦忍不住在貼文中抱怨：「氣人的傢伙」。

JJ罕有公開向樊少皇撒嬌。（小紅書@JJ賈曉晨）

正當大家以為樊少皇有什麼甜言蜜語冧老婆時，怎料他「語出驚人」：「我哋又唔離婚啦。」（小紅書@JJ賈曉晨）

網民笑指「姐夫皮癢」 JJ親自回覆：對

不少網民看了影片後，被樊少皇的「戇直式幽默」逗笑，紛紛留言：「笑死最後來一句，我哋又唔離婚了」、「姐夫敢怒不敢言呀」、「看來姐夫很怕榴槤」；當中更有網民笑言：「明顯看到你心情變好，他又皮癢了」，JJ親自回應：「對」，令人哭笑不得。

激到JJ翻白眼。（小紅書@JJ賈曉晨）

只有一臉無奈。（小紅書@JJ賈曉晨）

曾揚言「每日諗50次離婚」

其實網民對賈曉晨和樊少皇講「離婚」已經見慣不怪，兩人的婚姻近年經常被指亮起紅燈，最轟動的一次莫過於2023年元旦。當時JJ在微博上載與老公的合照慶祝結婚7周年，怎料樊少皇竟轉發並留言：「我們離婚了。」隨後他又迅速「彈弓手」，多次更改貼文，惹來網民揣測。除了男方的「手滑」事件，JJ本人亦曾多次在網上放負。她曾坦言照顧兩個女兒及處理繁重的家庭瑣事令她身心俱疲，加上與樊少皇存在性格差異，直指老公是不懂情趣的「直男」，導致二人頻繁發生磨擦。她更曾爆出一句極具話題性的豪語：「我每日諗50次離婚！」甚至表示「想殺夫一百次」，令外界一度以為兩人婚姻走到盡頭。不過，經過近兩年的磨合與溝通，JJ與樊少皇的關係明顯好轉。

JJ與樊少皇近年關係明顯好轉。（賈曉晨微博圖片）

一家四口好幸福。（小紅書照片）

JJ曾發文道歉：原來我誤會你了

而早前JJ更發文向樊少皇道歉，語氣沉重地寫道：「老公，對不起，原來這麼多年我都誤會你了...」正當網民以為兩人婚姻又出現什麼變數、甚至準備「食花生」之際，原來一切只是JJ大耍花槍兼宣傳舊歌《花田地》。她隨後道出真相：「我一直以為是你才聽不懂我的冷笑話，原來～大家都聽不懂。。。好吧，我以後做回酷酷的自己，不講冷笑話了。」原來JJ是因為自己講的冷笑話無人明白，才驚覺錯怪了老公多年。以幽默方式為樊少皇平反。