TVB收視｜周日《中年好聲音4》跑贏《正義女神》登冠　拋離1.3點

無綫公布上周（20日至26日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周三線劇集收視齊上升，佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛主演《正義女神》跨平台直播收視最高21.5點（139萬觀眾），升0.3點，連續第四周上升。



佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛主演《正義女神》跨平台直播收視最高21.5點（139萬觀眾），升0.3點，連續第四周上升。（資料圖片/葉志明 攝）

《正義女神》升0.3點報21.5點

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.2點（124萬觀眾），升1點；外購劇《大生意人》最高收視15.8點（102萬觀眾），升0.3點；資訊節目《東張西望》最高收視21點（135萬觀眾）；由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作主持綜藝節目《試真 D》，最高收視12.4點（80萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》最高收視21點（135萬觀眾）。（《東張西望》截圖）

由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作主持綜藝節目《試真 D》，最高收視12.4點（80萬觀眾）。（TVB圖片）

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》，許美琪、鄭家聲、陳旭培、可嵐演繹一系列經典舊歌《一生何求》、《天若有情》，最高收視22.8點（147萬觀眾），登本周收視榜首。（截圖）

周日《中年好聲音4》最高收視22.8點

周六晚王祖藍、李亞男、曾展望、葉蒨文主持節目《退休有乜計》最高收視14.7點（95萬觀眾）；《唱錢》最高收視14點（90萬觀眾）。周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》，許美琪、鄭家聲、陳旭培、可嵐演繹一系列經典舊歌《一生何求》、《天若有情》，最高收視22.8點（147萬觀眾），登本周收視榜首；《一周星星》最高收視14.6點（94萬觀眾）。