超狂Threads友「低成本神還原」港產片　星爺華Dee烏鴉玩到癲

80、90年代港產片深深影響香港文化，亦側面反映了當時香港市民的生活習慣、流行文化。當年的港產片亦受到附近中華地區的人喜愛，例如周星馳系列、賭神系列及古惑仔系列，經不同語言翻譯後也在當地流行開來。



《國產凌凌漆》的周星馳（飾 凌凌漆）（Threads截圖）

《破壞之王》的吳孟達（飾 鬼仔達）（Threads截圖）

低成本神還原星爺、華Dee與大飛哥等14個角色

近日在Threads上有位用戶「y.h_716」分享了一段開cosplay派對的短片，原來他們朋友之間相約一起以港產片為主題，以片中角色造型出席派對。當中有《賭神》的周潤發（飾 高進）、《古惑仔3之隻手遮天》的張耀揚（飾 烏鴉）、黃秋生（飾 大飛哥）、《超級學校霸王》的邱淑貞（飾 春麗）、《無間道》的梁朝偉（飾 陳永仁）、《倚天屠龍記之魔教教主》的田啟文、鄒義訓（飾 華山二老）、《國產凌凌漆》的周星馳（飾 凌凌漆）、《破壞之王》的吳孟達（飾 鬼仔達）、《逃學威龍》的吳孟達（飾 曹達華）、《少林足球》的周星馳和黃一飛（飾 阿星和阿飛）、《天若有情》的劉德華（飾 華Dee）、《喜劇之王》的張柏芝（飾 柳飄飄）。

幾乎以為烏鴉哥要反枱。（Threads截圖）

「烏鴉」神態太逼真 網笑瘋：以為準備反枱

帖文獲台、港兩地網民激讚！雖然是低成本cosplay，但均能捕捉到角色的神髓，而且神態也十分相似！特別是扮演《古惑仔3之隻手遮天》烏鴉的，更有網民笑言：「起身嗰吓以為佢想反枱」、「呢個勁似！」

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