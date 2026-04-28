鍾欣潼公主裝重現盛世美顏　網民激讚實況圖比精修圖更靚：太可怕

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）一向是圈中公認的零死角美女，雖然早年曾受荷爾蒙失調困擾，以致身形時胖時瘦，但出眾神顏仍獲網民力撐「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」。最近，阿嬌透過積極的飲食調養，終於回到巔峰狀態，並以過來人身分，大方在社交平台拍片分享自己瘦身心得，大受歡迎。而近日，阿嬌在社交平台上載了一輯「公主裝」新相，無論是實況動態圖還是精修圖，都完美展現其盛世美顏，驚艷全網。

阿嬌瘦身成功，重拾自信。（IG@q_gill）

早前阿嬌回港出席TWINS歌迷見面會，身型明顯重回巔峰。（IG@q_gill）

阿嬌為瘦身下過不少功夫，她之前就則公開了在2025年，飲食調養方面，曾嘗試「16+8飲食法」共7天、開展「戒糖計劃」3天，甚至挑戰過「早睡計劃」2天。（小紅書@鍾欣潼）

盛世美顏再現 宛如童話公主

近日，阿嬌在社交平台分享一系列唯美新相，並與網民互動，留言表示：「Oi~ 薯薯請留步！被花花包圍的一天。」相中，阿嬌穿上一襲香檳金色的露肩平口紗裙，大晒完美的肩頸線條與迷人鎖骨。她將長髮優雅地挽起，配戴上閃爍的項鍊與耳環，整體造型高貴大方，宛如童話故事中的公主。

阿嬌近日在社交平台分享一輯靚相。（小紅書@鍾欣潼）

宛如童話故事中的公主。（小紅書@鍾欣潼）

實況動態圖比精修圖更迷人

除了展示「精修圖」外，阿嬌亦曝光了多張現場的實況動態圖。即使在沒有濾鏡與修圖的情況下，阿嬌的皮膚依然緊緻細嫩，五官立體，展示出令人驚嘆的神顏值。她更手持粉色鮮花作為拍攝道具，時而低頭沉思，時而對著鏡頭淺笑，眼神電力十足。

阿嬌也大方分享沒有濾鏡與精修的動態圖。（小紅書@鍾欣潼）

阿嬌五官出眾。（小紅書@鍾欣潼）

網民激讚：40幾歲像20歲太可怕

網民大讚阿嬌狀態大勇，紛紛留言：「驚為天人的美貌，頂級骨相，我詞窮了」、「宇宙無敵第一美」、「三百六十度無死角盛世美顏」、「好像公主」、「靚到喊！！」、「怎麼會有人40幾歲像20歲的，太可怕了」、「靚到腦袋停止轉動」；甚至不少人認為阿嬌在這輯相中，實況動態圖比起精修圖更加自然動人，「真美女動態更美」、「美得毫無爭議」。可見阿嬌的顏值，至今依然備受肯定。

人比花嬌。（小紅書@鍾欣潼）