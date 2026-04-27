東張西望｜太安樓工地工人吸煙引居民憂慮　管理處被指應對草率

TVB節目《東張西望》今日（27日）講到早前太安樓因為維修而搭起棚架，但是有網民拍到有工人於工地吸煙，而自從去年11月大埔宏福苑大火後，市民大眾都對工地吸煙這個問題敏感起來。

市民大眾都對工地吸煙這個問題敏感起來。（節目截圖)

孫小姐「報東張」有工人於竹棚吸煙

有住戶孫小姐「報東張」表示上星期6於房間拍到有工人於竹棚吸煙：「好過份囉，罔顧我哋居民嘅安全，我有反映畀管理處聽，管理處叫我打去嗰間XX公司同佢講，間公司話哦我依家處理，跟住就冇咗下文啦。」

孫小姐「報東張」有工人於竹棚吸煙。（節目截圖)

樓梯間有盛載煙蒂的容器

除了孫小姐拍到照片外，亦有另一位住戶阿文向節目組表示發現後樓梯有盛載煙蒂的容器。阿文向節目組表示：「上兩個禮拜已經通知咗管理處，叫佢留意吓呢度有啲人食煙，點知管理處淨係貼咗張紙出嚟。佢話係啊，你唔係第一個打嚟，你見到佢哋就同佢哋講聲啦。」節目組去到現場仍然見到阿文所指盛載煙蒂的容器，還未有清理的跡象，而樓梯間亦有不少未清理的煙蒂。

阿文向節目組表示後樓梯有盛載煙蒂的容器。（節目截圖)

後樓梯還有一地煙蒂。（節目截圖)

管理員表示吸煙工人已即時帖被解僱

而太安樓的管理員葉先生則表示會即時處理：「個工人已經即時畀炒咗㗎啦！」他並且表示已經嚴懲承辦商，他指樓梯間的煙蒂是住戶所掉的，並表示容器他們會清走。

管理員表示吸煙工人已即時帖被解僱。（節目截圖)