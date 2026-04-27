黃智雯公開心意望拍戲對手是「粗獷男」 　點名張繼聰都得

今晚（27日）《第34屆香港舞台劇獎》頒獎禮於灣仔隆重舉行。實力派女演員黃智雯（Mandy）以一身優雅打扮現身，角逐今屆「最佳女主角（悲劇/正劇）」獎項。

黃智雯今晚出席《第34屆香港舞台劇獎》頒獎禮。（吳子生攝）

入圍即肯定 認競爭激烈心跳加速

黃智雯接受《香港01》訪問時，坦言對於入圍感到既興奮又緊張。她表示，今年入圍名單實力非常強勁，對手包括實力派演員蘇玉華等。Mandy 謙虛指：「信心一定要有，但競爭真係好大，基本上所有對手嘅演出我都有睇過，非常欣賞佢哋。其實呢次係我第一次提名『悲劇/正劇』組別，之前試過提名喜劇，所以今次感覺好夢幻。」

得獎最想「放縱一晚」

被問到如果有幸奪獎會如何獎勵自己，Mandy 即時流露可愛一面，笑言最近正為6月的舞台劇排練，因為對白量極多，加上要保養聲帶，生活節奏變得非常嚴謹。她幽默地說：「如果真係攞到獎，我最想做嘅就係食雪糕、食薯片！最近真係要忍口，如果贏咗我想放縱一晚，當係對自己嘅小補償。」

黃智雯角逐今屆「最佳女主角（悲劇/正劇）」獎項。（吳子生攝）

此外，Mandy 亦透露了未來的合作願望。除了舞台劇，她亦掛念影視演出，並希望挑戰具有挑戰性的角色。被問到心儀的合作對象時，她坦言喜歡粗獷男：「小小鮮肉固然好，但係其實我又係中意啲粗獷男人。（邊方面粗獷？）其實內在同外在，要有男人味，等我講啲特徵，當然演技要好好啦，我好尊重同我好鍾意嘅演員，要有幽默感嘅，最好有少少鬚根，要有急才。（張繼聰 ！）都得，因為佢又幽默又靈活又聰明。總之係好玩嘅拍檔就得。」