女神邱晴任籃球隊「香港猛虎」形象大使　擁米七身形首嘆「細粒」

人氣急升的「旅遊女神」邱晴，事業再闖新領域！剛於電視台旅遊節目爆紅的她，近日驚喜宣佈跨界獲委任為出戰全國性「超三聯賽」的香港職業籃球隊「香港猛虎」之形象大使，消息旋即引起年輕粉絲與球壇熱議。一向以陽光形象見稱的邱晴，直言對邀請感到意外又榮幸，誓要以自身影響力，將本地職業球隊的汗水與熱血故事廣傳開去，引爆全城籃球熱！

邱晴近日驚喜宣佈跨界獲委任為出戰全國性「超三聯賽」的香港職業籃球隊「香港猛虎」之形象大使。（公關提供）

邱晴擔任「香港猛虎」形象大使

邱晴與運動結緣甚深，曾擔任新興運動大使，而風靡全球的三人籃球正源自新興運動。她坦言，球隊正是看中她對運動的純粹熱愛和敢於嘗試的個性。「我相信球隊係睇中我一直以來對運動嘅熱愛，同埋積極正面嘅形象。」她笑指自己「唔怕辛苦、敢於嘗試」的態度，與「香港猛虎」在球場上搏盡無悔的精神完美契合，盼能將這團正能量之火傳給下一代。

邱晴與運動結緣甚深，曾擔任新興運動大使。（公關提供）

擁米七身形 站近兩米高的隊長身旁嘆似小鳥依人

擁有174公分身材的邱晴，站在近兩米高的隊長身旁，竟首次大嘆「細粒」！她嘆：「終於有一種小鳥依人嘅感覺！」她早前親睹球隊的訓練賽，首次直擊三人籃球的兇悍魅力。相比傳統全場賽事，她形容三人籃球節奏瘋狂、肉搏連場。「比賽雖然只有十分鐘，但每秒都好緊湊，身體碰撞唔停，好似打機不斷『打團戰』，睇到我個心卜卜跳！」球員的拼搏身影更令她動容，「見到佢哋周身傷瘀，感受到佢哋毫無保留，我真係真心respect，希望更多人撐我哋嘅運動員。」

174cm長腿女神邱晴站兩米巨人隊長身邊。（公關提供）

邱晴早前親睹球隊的訓練賽，首次直擊三人籃球的兇悍魅力。（公關提供）

榮升大使，邱晴已密鑼緊鼓推廣。她計劃親征內地各賽區，現場吶喊助威，並透過社交媒體發放獨家比賽精華及幕後熱血片，拉近球隊與粉絲距離。「我希望大家除咗睇比賽，仲會因為咁而多啲落場打波，帶動香港嘅籃球氣氛。」她更透露將展開「特訓」，向一眾猛虎球員「偷師」！自嘲「雞手鴨腳」、擅長匹克球及羽毛球等「細波」運動的地，將會接受球員親自指導籃球絕技，並將有趣過程公諸同好，以好玩方式推廣籃球。

榮升大使，邱晴已密鑼緊鼓推廣。（公關提供）

邱晴計劃親征內地各賽區，現場吶喊助威，並透過社交媒體發放獨家比賽精華及幕後熱血片，拉近球隊與粉絲距離。（公關提供）

邱晴更點出三人籃球與她曾代表的香港「荷蘭飛環」隊相似，同屬三對三極速競技。從體育節目主持到跨界擔綱職業球隊大使，邱晴期望盡一分「綿力」，全力推動香港三人籃球發展，讓這項充滿激情的運動走入公眾視線。香港猛虎管理層對合作充滿信心，認為邱晴的正面形象及跨圈子感染力，能有效將球隊聲勢推至新高，攜手創造香港籃球新熱潮。

邱晴更點出三人籃球與她曾代表的香港「荷蘭飛環」隊相似，同屬三對三極速競技。（公關提供）