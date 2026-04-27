古天樂秘婚對象被瘋狂CP粉網暴　IG即轉私人兼轉頭像作無聲控訴

古天樂與宣萱這對經典螢幕情侶檔，因合作電影版《尋秦記》而再度人氣急升，成為不少觀眾心目中的最佳「CP」。二人近期更推出合唱歌曲，再次掀起網民對他們是否真在一起的熱議。儘管古天樂與宣萱多次否認拍拖，仍有一部分瘋狂「CP粉」希望能「撮合」二人，甚至不惜攻擊其他出現在古天樂身邊的女性，包括郭羨妮都被攻擊。

古天樂和宣萱拖住手行出酒店。（Threads影片截圖）

古天樂與宣萱呢對cp有好多瘋狂粉絲。（YouTube截圖）

古天樂被指與一名圈外女子結婚超過十年

近日，古天樂突傳已秘婚並育有一子，引起大量網民討論。部分「CP粉」在社交平台聲稱古天樂已與一名圈外女子結婚超過十年，並質疑這個「神秘婚姻」破壞了他與宣萱的熒幕情侶形象。粉絲更試圖整理出各種所謂「證據」，包括聚會合照、地點巧合的貼文，以及該女子與小男孩的照片，並指出照片中的男子穿著某件與古天樂款式相似的衣服，暗示彼此關係密切。這些猜測引起部分狂熱「CP粉」情緒失控，直接對該名女子進行網絡攻擊，直指她拆散了自己心目中的「古宣CP」。

古天樂被傳秘婚10年有一子。（吳子生攝）

古天樂被指與一名圈外女子結婚超過十年。(THREAD圖片)

有網民力證她並非古天樂的另一半

翻查該名女士社交網，她疑因不堪壓力，已將社交平台設為私人帳號，同時更換成一張標註「精神健康熱線」的截圖作為頭像，被認為是對瘋狂粉絲行為的無聲控訴。後來有網民翻出疑似該女士與老公及小朋友的合影，力證她並非古天樂的另一半，只是古天樂普通朋友或工作夥伴。儘管如此，部分激進粉絲仍未停手，持續宣洩不滿的情緒。

有網民力證她並非古天樂的另一半。（官方提供圖片）

古天樂的女性朋友被攻擊並非個例

其實，古天樂的女性朋友被攻擊並非個例，過去鄭秀文、唐詩詠、郭羨妮等多位女星也曾因與古天樂互動而遭到激進粉絲攻擊，其中包括言語侮辱，導致少數人選擇刪除相關內容或保持低調迴避。

CP粉連郭羨妮都接受唔到。（資料圖片）

古天樂扶郭羨妮慘遭古天樂和宣萱的CP粉辱罵。（網上圖片）