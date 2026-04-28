舞台劇獎｜謝君豪破34年魔咒首膺劇帝直言不容易　彭秀慧成劇后

《第34屆舞台劇獎頒獎禮》昨晚（27日）在灣仔一間餐廳舉行，今年繼續由香港戲劇協會自資，一共頒發26個常設獎項。謝君豪終於憑《天下第一樓》打破34年魔咒，首度獲封「劇帝」，勇奪「最佳男主角（悲劇／正劇）」獎！他從蘇玉華手中接過獎座，表示：「此情此景真係令我諗起去年今日，本人攞住呢個獎，當然個獎唔係我，我頒畀蘇小姐，估唔到今日佢將呢個獎又頒返畀我，你話世事幾奇妙。」他續說：「呢個獎舉辦咗34屆，由第一日開始聚餐頒到而家，不容易。而呢個魔咒一直綑綁咗我34年，冇錯！今日呢個魔咒終於解除喇！」

香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，連續三年不獲藝發局批出資助，但劇協仍堅持自資舉辦，會長馮祿德在開場致辭時表示：「天行健君子以自強不息」。

謝君豪從蘇玉華手中接過獎座，表示：「此情此景真係令我諗起去年今日，本人攞住呢個獎，當然個獎唔係我，我頒畀蘇小姐，估唔到今日佢將呢個獎又頒返畀我，你話世事幾奇妙。」（facebook：香港戲劇協會）

謝君豪坦言自己本身都驚驚地，而且對手強勁，擔心自己都會「重演」，幸好結果OK。他鳴謝香港話劇團，自己一畢業就跟話劇團合作，早已當自己是一份子，亦永不會托手踭；他亦鳴謝何冀平老師，指自己年輕時已睇過北京版本，多年後能參演，自覺榮幸。他又感謝導演司徒慧焯：「我哋呢個劇重演咗兩次，頭先阿輝都講咗，話多謝話劇團畀佢複排（再排、再重演），呢樣嘢好好嘅。兩次演出我覺得佢排咗第一次之後，將第一次全部打碎，重新再嚟過，我覺得佢好大膽，我都覺得自己幾大膽，你唔好話喎，因為我跟住佢去吖嘛！」能在經典劇目中摸索出香港人的演出風格，找出屬於自己的《天下第一樓》，他坦言第一次都只是「搵搵吓」，尤其對自己的角色感覺不大，都是硬著頭皮演，相信很多同業都試過這種情況，但到第二次演出，他覺得大家都開竅了，導演說：「點解你做做吓好似夜場經理嘅？」他便知道自己演對了！但說到這裡他便被「圈」，於是唯有簡略總結：「總之呢個獎我今日攞到手，舊年我就揸住個獎，今日我終於攞咗獎喇！」

謝君豪終於打破魔咒大熱封劇帝，他說：「呢個獎舉辦咗34屆，由第一日開始聚餐頒到而家，不容易。而呢個魔咒一直綑綁咗我34年，冇錯！今日呢個魔咒終於解除喇！」（facebook：香港戲劇協會）

謝君豪與蘇玉華又邀請有份入圍的黃秋生上台合照。（YouTube：香港戲劇協會HKFDS）

而「最佳女主角（悲劇／正劇）」則打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，分別為《亞娜2.0》的彭秀慧及《Ellie, My Love》李妮珊。卓韻芝憑《我無醉》擊敗韋羅莎、郭靜文，奪得「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」獎，她爆喊講感受，又淚中有笑：「我希望多啲人可以做獨腳戲，因為獨腳戲真係好好嘅，任何時候休息，下一個接嘅都係你，但係你可以賺晒所有錢！」她感謝「有雷氣」的香港戲劇協會以及所有給予她演戲機會的人，包括小學找她做樹的老師、林奕華，以及最感謝的風車草劇團找她寫劇本，哪怕她寫得並不好。最後，卓韻芝感謝外婆，並說：「阿婆！早晨呀！」

「最佳女主角（悲劇／正劇）」打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，其中一位為《亞娜2.0》的彭秀慧。（facebook：香港戲劇協會）

「最佳女主角（悲劇／正劇）」打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，其中一位為《Ellie, My Love》李妮珊。（facebook：香港戲劇協會）

卓韻芝對自己獲獎難以置信，她身旁的彭秀慧、黃智雯、胡麗英都替她非常高興！

卓韻芝憑《我無醉》擊敗韋羅莎、郭靜文，奪得「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」獎，她爆喊講感受。（facebook：香港戲劇協會）

此外，梁仲恆與陳書昕憑《大狀王》（重演）分別獲得「最佳男主角（音樂劇）」、「最佳女主角（音樂劇）」，梁仲恆先感謝劇協，指每年要舉辦這個活動都是十分困難，亦多謝香港話劇團及西九文化區；他指自己是重演《大狀王》，要非常感謝先前的班底：「佢哋本身已經建立好好嘅基礎，等我可以安心、無憂無慮咁喺排舞室發揮自己。」他又感謝同樣於《大狀王》飾演阿細的袁浩楊（魚蛋），指獎項有大半都屬於對方：「如果唔係魚蛋，我都唔知要點樣演，同埋點樣行呢個旅程。」然後他與魚蛋相擁落淚，並多謝陳書昕：「Sheena係我嘅女主角！佢亦都係喺旅程入面陪伴我好多，我亦都喺佢身上面學到好多嘢。」

梁仲恆憑《大狀王》（重演）獲得「最佳男主角（音樂劇）」，他感謝先前的班底：「佢哋本身已經建立好好嘅基礎，等我可以安心、無憂無慮咁喺排舞室發揮自己。」（facebook：香港戲劇協會）

梁仲恆感謝同樣於《大狀王》飾演阿細的袁浩楊（魚蛋），指獎項有大半都屬於對方：「如果唔係魚蛋，我都唔知要點樣演，同埋點樣行呢個旅程。」

梁仲恆與魚蛋相擁落淚。

接著陳書昕又碰巧從梁仲恆手上接過獎座，她逐一多謝《大狀王》主創團隊，感謝團隊選中自己演出這一角，亦多謝梁仲恆、袁浩楊及邢灝。其後她感謝父母時更是激動落淚：「多謝你哋默默支持我，雖然我有時會發你哋脾氣，對唔住呀！我有時真係好大壓力，但我無心㗎！對唔住呀！我好愛你哋，多謝你哋咁愛我。」她又指希望與現場每一位合作，更差點自爆電話號碼「𢱑」Job，之後她改口讀出自己IG：「sheenchann」，歡迎各位找自己合作。

梁仲恆多謝陳書昕：「Sheena係我嘅女主角！佢亦都係喺旅程入面陪伴我好多，我亦都喺佢身上面學到好多嘢。」其後，他負責頒發「最佳女主角（音樂劇）」獎予對方。

陳書昕感謝父母時激動落淚：「多謝你哋默默支持我，雖然我有時會發你哋脾氣，對唔住呀！我有時真係好大壓力，但我無心㗎！對唔住呀！我好愛你哋，多謝你哋咁愛我。」（facebook：香港戲劇協會）

前進進戲劇工作坊李駿碩憑《完美的世界》榮獲最佳劇本。（facebook：香港戲劇協會）

年度優秀製作：《天下第一樓》 香港話劇團、《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊、《我佛無著經》 香港演藝學院、《完美的世界》 前進進戲劇工作坊、《你個戲壞咗呀！》 中英劇團、《兒子》 香港話劇團、《荷里活有單大生意》 劇毒（facebook：香港戲劇協會）

《第三十四屆香港舞台劇獎》完整得獎名單：



最佳製作：《完美的世界》前進進戲劇工作坊 監製：羅妙妍

最佳導演(悲劇/正劇)：司徒慧焯《天下第一樓》香港話劇團

最佳導演(喜劇/鬧劇)：嚴頴欣《荷里活有單大生意》劇毒

最佳劇本：李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊

最佳男主角(悲劇/正劇)：謝君豪《天下第一樓》香港話劇團

最佳男主角(喜劇/鬧劇)：盧智燊《你個戲壞咗呀！》中英劇團

最佳女主角(悲劇/正劇)：李妮珊《Ellie, My Love》劇場空間、彭秀慧《亞娜 2.0》風車草劇團

最佳女主角(喜劇/鬧劇)：卓韻芝《我無醉》La Strada

最佳男配角(悲劇/正劇)：巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊

最佳男配角(喜劇/鬧劇)：許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》中英劇團

最佳女配角(悲劇/正劇)：胡麗英《偷偷記得》風車草劇團

最佳女配角(喜劇/鬧劇)：張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒

最佳音樂劇男主角：梁仲恆《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇女主角：陳書昕《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇男配角：馮志佑《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇女配角：李美蒑《我佛無著經》香港演藝學院

最佳音樂劇編舞：林俊浩、林薇薇《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳舞台設計：孫詠君《請勿打擾》恐怖在線、HYREX ASIA

最佳服裝設計：李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

最佳燈光設計：葉俊霖《兒子》香港話劇團

最佳音響設計：梁寶榮《我佛無著經》香港演藝學院

最佳填詞：鍾志榮《我佛無著經》香港演藝學院

最佳原創音樂(音樂劇)：何俊傑《我佛無著經》香港演藝學院

最佳原創音樂(戲劇)：陳偉發《塘西馴悍記》香港話劇團

最佳化妝造型：李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

年度優秀製作：《天下第一樓》 香港話劇團、《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊、《我佛無著經》 香港演藝學院、《完美的世界》 前進進戲劇工作坊、《你個戲壞咗呀！》 中英劇團、《兒子》 香港話劇團、《荷里活有單大生意》 劇毒

