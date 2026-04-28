舞台劇獎｜謝君豪破34年魔咒首膺劇帝直言不容易　彭秀慧成劇后

撰文：鄧穎琪
出版：更新：

《第34屆舞台劇獎頒獎禮》昨晚（27日）在灣仔一間餐廳舉行，今年繼續由香港戲劇協會自資，一共頒發26個常設獎項。謝君豪終於憑《天下第一樓》打破34年魔咒，首度獲封「劇帝」，勇奪「最佳男主角（悲劇／正劇）」獎！他從蘇玉華手中接過獎座，表示：「此情此景真係令我諗起去年今日，本人攞住呢個獎，當然個獎唔係我，我頒畀蘇小姐，估唔到今日佢將呢個獎又頒返畀我，你話世事幾奇妙。」他續說：「呢個獎舉辦咗34屆，由第一日開始聚餐頒到而家，不容易。而呢個魔咒一直綑綁咗我34年，冇錯！今日呢個魔咒終於解除喇！」

香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，連續三年不獲藝發局批出資助，但劇協仍堅持自資舉辦，會長馮祿德在開場致辭時表示：「天行健君子以自強不息」。
謝君豪從蘇玉華手中接過獎座，表示：「此情此景真係令我諗起去年今日，本人攞住呢個獎，當然個獎唔係我，我頒畀蘇小姐，估唔到今日佢將呢個獎又頒返畀我，你話世事幾奇妙。」（facebook：香港戲劇協會）

謝君豪坦言自己本身都驚驚地，而且對手強勁，擔心自己都會「重演」，幸好結果OK。他鳴謝香港話劇團，自己一畢業就跟話劇團合作，早已當自己是一份子，亦永不會托手踭；他亦鳴謝何冀平老師，指自己年輕時已睇過北京版本，多年後能參演，自覺榮幸。他又感謝導演司徒慧焯：「我哋呢個劇重演咗兩次，頭先阿輝都講咗，話多謝話劇團畀佢複排（再排、再重演），呢樣嘢好好嘅。兩次演出我覺得佢排咗第一次之後，將第一次全部打碎，重新再嚟過，我覺得佢好大膽，我都覺得自己幾大膽，你唔好話喎，因為我跟住佢去吖嘛！」能在經典劇目中摸索出香港人的演出風格，找出屬於自己的《天下第一樓》，他坦言第一次都只是「搵搵吓」，尤其對自己的角色感覺不大，都是硬著頭皮演，相信很多同業都試過這種情況，但到第二次演出，他覺得大家都開竅了，導演說：「點解你做做吓好似夜場經理嘅？」他便知道自己演對了！但說到這裡他便被「圈」，於是唯有簡略總結：「總之呢個獎我今日攞到手，舊年我就揸住個獎，今日我終於攞咗獎喇！」

謝君豪終於打破魔咒大熱封劇帝，他說：「呢個獎舉辦咗34屆，由第一日開始聚餐頒到而家，不容易。而呢個魔咒一直綑綁咗我34年，冇錯！今日呢個魔咒終於解除喇！」（facebook：香港戲劇協會）
謝君豪與蘇玉華又邀請有份入圍的黃秋生上台合照。（YouTube：香港戲劇協會HKFDS）

而「最佳女主角（悲劇／正劇）」則打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，分別為《亞娜2.0》的彭秀慧及《Ellie, My Love》李妮珊。卓韻芝憑《我無醉》擊敗韋羅莎、郭靜文，奪得「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」獎，她爆喊講感受，又淚中有笑：「我希望多啲人可以做獨腳戲，因為獨腳戲真係好好嘅，任何時候休息，下一個接嘅都係你，但係你可以賺晒所有錢！」她感謝「有雷氣」的香港戲劇協會以及所有給予她演戲機會的人，包括小學找她做樹的老師、林奕華，以及最感謝的風車草劇團找她寫劇本，哪怕她寫得並不好。最後，卓韻芝感謝外婆，並說：「阿婆！早晨呀！」

「最佳女主角（悲劇／正劇）」打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，其中一位為《亞娜2.0》的彭秀慧。（facebook：香港戲劇協會）
「最佳女主角（悲劇／正劇）」打破34年的紀錄，首次因同票而出現雙影后，其中一位為《Ellie, My Love》李妮珊。（facebook：香港戲劇協會）
卓韻芝對自己獲獎難以置信，她身旁的彭秀慧、黃智雯、胡麗英都替她非常高興！
卓韻芝憑《我無醉》擊敗韋羅莎、郭靜文，奪得「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」獎，她爆喊講感受。（facebook：香港戲劇協會）

此外，梁仲恆與陳書昕憑《大狀王》（重演）分別獲得「最佳男主角（音樂劇）」、「最佳女主角（音樂劇）」，梁仲恆先感謝劇協，指每年要舉辦這個活動都是十分困難，亦多謝香港話劇團及西九文化區；他指自己是重演《大狀王》，要非常感謝先前的班底：「佢哋本身已經建立好好嘅基礎，等我可以安心、無憂無慮咁喺排舞室發揮自己。」他又感謝同樣於《大狀王》飾演阿細的袁浩楊（魚蛋），指獎項有大半都屬於對方：「如果唔係魚蛋，我都唔知要點樣演，同埋點樣行呢個旅程。」然後他與魚蛋相擁落淚，並多謝陳書昕：「Sheena係我嘅女主角！佢亦都係喺旅程入面陪伴我好多，我亦都喺佢身上面學到好多嘢。」

梁仲恆憑《大狀王》（重演）獲得「最佳男主角（音樂劇）」，他感謝先前的班底：「佢哋本身已經建立好好嘅基礎，等我可以安心、無憂無慮咁喺排舞室發揮自己。」（facebook：香港戲劇協會）
梁仲恆感謝同樣於《大狀王》飾演阿細的袁浩楊（魚蛋），指獎項有大半都屬於對方：「如果唔係魚蛋，我都唔知要點樣演，同埋點樣行呢個旅程。」
梁仲恆與魚蛋相擁落淚。

接著陳書昕又碰巧從梁仲恆手上接過獎座，她逐一多謝《大狀王》主創團隊，感謝團隊選中自己演出這一角，亦多謝梁仲恆、袁浩楊及邢灝。其後她感謝父母時更是激動落淚：「多謝你哋默默支持我，雖然我有時會發你哋脾氣，對唔住呀！我有時真係好大壓力，但我無心㗎！對唔住呀！我好愛你哋，多謝你哋咁愛我。」她又指希望與現場每一位合作，更差點自爆電話號碼「𢱑」Job，之後她改口讀出自己IG：「sheenchann」，歡迎各位找自己合作。

梁仲恆多謝陳書昕：「Sheena係我嘅女主角！佢亦都係喺旅程入面陪伴我好多，我亦都喺佢身上面學到好多嘢。」其後，他負責頒發「最佳女主角（音樂劇）」獎予對方。
陳書昕感謝父母時激動落淚：「多謝你哋默默支持我，雖然我有時會發你哋脾氣，對唔住呀！我有時真係好大壓力，但我無心㗎！對唔住呀！我好愛你哋，多謝你哋咁愛我。」（facebook：香港戲劇協會）
前進進戲劇工作坊李駿碩憑《完美的世界》榮獲最佳劇本。（facebook：香港戲劇協會）
年度優秀製作：《天下第一樓》 香港話劇團、《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊、《我佛無著經》 香港演藝學院、《完美的世界》 前進進戲劇工作坊、《你個戲壞咗呀！》 中英劇團、《兒子》 香港話劇團、《荷里活有單大生意》 劇毒（facebook：香港戲劇協會）

《第三十四屆香港舞台劇獎》完整得獎名單：

最佳製作：《完美的世界》前進進戲劇工作坊 監製：羅妙妍
最佳導演(悲劇/正劇)：司徒慧焯《天下第一樓》香港話劇團
最佳導演(喜劇/鬧劇)：嚴頴欣《荷里活有單大生意》劇毒
最佳劇本：李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊
最佳男主角(悲劇/正劇)：謝君豪《天下第一樓》香港話劇團
最佳男主角(喜劇/鬧劇)：盧智燊《你個戲壞咗呀！》中英劇團
最佳女主角(悲劇/正劇)：李妮珊《Ellie, My Love》劇場空間、彭秀慧《亞娜 2.0》風車草劇團
最佳女主角(喜劇/鬧劇)：卓韻芝《我無醉》La Strada
最佳男配角(悲劇/正劇)：巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊
最佳男配角(喜劇/鬧劇)：許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》中英劇團
最佳女配角(悲劇/正劇)：胡麗英《偷偷記得》風車草劇團
最佳女配角(喜劇/鬧劇)：張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒
最佳音樂劇男主角：梁仲恆《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團
最佳音樂劇女主角：陳書昕《大狀王》(重演)　西九文化區、香港話劇團
最佳音樂劇男配角：馮志佑《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團
最佳音樂劇女配角：李美蒑《我佛無著經》香港演藝學院
最佳音樂劇編舞：林俊浩、林薇薇《大狀王》(重演)　西九文化區、香港話劇團
最佳舞台設計：孫詠君《請勿打擾》恐怖在線、HYREX ASIA
最佳服裝設計：李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院
最佳燈光設計：葉俊霖《兒子》香港話劇團
最佳音響設計：梁寶榮《我佛無著經》香港演藝學院
最佳填詞：鍾志榮《我佛無著經》香港演藝學院
最佳原創音樂(音樂劇)：何俊傑《我佛無著經》香港演藝學院
最佳原創音樂(戲劇)：陳偉發《塘西馴悍記》香港話劇團
最佳化妝造型：李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院
年度優秀製作：《天下第一樓》 香港話劇團、《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊、《我佛無著經》 香港演藝學院、《完美的世界》 前進進戲劇工作坊、《你個戲壞咗呀！》 中英劇團、《兒子》 香港話劇團、《荷里活有單大生意》 劇毒

01娛樂焦點
香港舞台劇獎
謝君豪
梁仲恆
彭秀慧
卓韻芝