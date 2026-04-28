蔡卓妍結婚丨「老母」霍汶希老懷安慰：終於遇見一個真心愛你的人

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警在社交平台宣布結婚喜訊，甜嫁細10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）！阿Sa開心晒出婚照並霸氣留言：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福！」消息一出震撼整個娛樂圈。一直將阿Sa視如己出的英皇高層兼經理人霍汶希（Mani），隨即在IG發長文送上祝福，字裏行間充滿「嫁女」的喜悅與感動。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（ig@manifokfok）

霍汶希捧紅Twins。（ig@manifokfok）

Mani見證蛻變：我們早已是更親近的家人

陪伴阿Sa經歷高低起跌多年的Mani，見證著對方由初出道的小女孩蛻變成幸福人妻。Mani在IG感觸寫道：「眨下眼，從當初那個笑眼彎彎、臉圓圓的小女孩，到如今溫柔通透、從容淡定的你，我們之間早已是更親近的家人。」

她坦言多年來一直幻想阿Sa出嫁這一幕的出現，如今終於如願以償：「希望能夠親身見證這個時刻，當日的我感受到現場每一個人都被你們的愛深深感動了。」

Mani感性發文。（ig@manifokfok）

老母我真的老懷安慰了

看見阿Sa終於找到真命天子，Mani大感欣慰，更以「老母」自居，感動地表示：「你終於遇見一個真心愛你、你亦真心愛著的人，是一個能令你開心、令你笑得燦爛、過得自在舒心的人。」她指阿Sa身邊一直有很多愛她的人，慶幸如今再多一位能一生陪伴、照顧及永遠寵著她的人，直言：「老母我真的老懷安慰了❤️」

最後，Mani為踏入人生新階段的阿Sa送上最真摯的期盼：「願往後我們的SaSa都被愛意包裹，既有愛人在側的安穩，也有自在做自己的灑脫，擁有最幸福的模樣❤️ #老母愛你 #永遠愛你」。

Mani自封「老母」，見阿Sa搵到互相愛人，感老懷安慰。（ig@manifokfok）

感情好好。（ig@manifokfok）

英皇一班人感情超好。（ig@manifokfok）

生日慶祝。（ig@manifokfok）

新年又聚會。（ig@manifokfok）