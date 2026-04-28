蔡卓妍阿Sa結婚｜阿嬌鍾欣潼並肩25年如家人　即催生：快d生bb啦

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警在社交平台宣布結婚喜訊，甜嫁細10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）！阿Sa開心曬出婚照，並寫道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福！」消息一出震撼整個娛樂圈！而好姊妹鍾欣潼（阿嬌）隨即在微博轉發，並送上祝福，字裏行間都充滿喜悅及感動。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（IG@choisaaaa）

阿嬌鍾欣潼並肩前行25年如家人：真的好欣慰

阿嬌寫道：「恭喜你 我的女孩@蔡卓妍 !!!今年是我們一起走過的第25年 一起經歷過人生最懵懂的階段 也一起見證了對方一步步變得更從容 更堅定 25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人 是並肩前行的搭檔也是密不可分的家人 很開心你等到了那個合拍又珍視你的人 看着你被愛意包裹 滿心滿眼都是溫柔幸福 真的好欣慰！沒有太多華麗的話 只希望我的阿Sa可以一直被偏愛 一直被用心呵護 可以永遠做那個無憂無慮 自在快樂的小女孩👧🏻新婚快樂哦 要一直幸福下去！💐永遠都會在你身邊的小嬌嬌 呈上」

阿嬌同阿Sa情同姊妹。（IG@q_gill）

阿嬌同阿Sa情同姊妹。（IG@q_gill）

阿嬌即催生：快d生個bb啦

阿嬌在回覆傳媒時就表示：「恭喜我個最佳拍檔，好開心係生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快d生個bb啦。」

並肩前行25年。（IG@q_gill）

如家人。（IG@q_gill）

祝福！（IG@q_gill）

生日慶祝。（ig@manifokfok）

新年又聚會。（ig@manifokfok）