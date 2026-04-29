江嘉敏大馬處女廣告暴脹一個碼驚現媽媽臀　網民調侃：係咪有咗

現年31歲的前無綫（TVB）花旦江嘉敏（Kaman），自出道以來身形時肥時瘦，一直是網民討論的焦點。不但曾被冠以「Fatman」、「肥膩嘢」等稱號，甚至連監製都曾公開要求她減肥。之後江嘉敏知恥近乎勇，發憤做運動，身形一度回復全盛時期，更頻頻在社交平台派福利大晒成果。不過，近日她在社交平台分享在馬來西亞拍攝的首支廣告時，卻被發現似乎有「復肥」跡象，身形再度引起熱議。

江嘉敏出席2020年TVB台慶時，實現身難掩脹爆身形。（陳順禎攝）

曾被狠批「Fatman」的江嘉敏，近年發憤做運動，身形一度回復全盛時期。（IG@kaman_kong）

瘦身成功的江嘉敏，不時在社交平台派福利。（IG@kaman_kong）

吸睛指數爆燈。（IG@kaman_kong）

身形圓潤驚現「媽媽臀」

江嘉敏近日在社交平台分享一個關於女性專業護理的廣告片。片中，她接受身體護理按摩，顯得相當愜意，但網民的焦點卻全落在她的身形上。身穿一件白色入膊貼身上衣，搭配牛仔褲的江嘉敏，比起之前明顯圓潤了不少，側面看過去顯得相當厚實，手臂線條亦略顯鬆弛，當鏡頭轉向背影時，更驚現「媽媽臀」，而上圍「視覺」亦顯得更加豐滿，驟眼睇真的極似一位剛生產完、尚未修身的媽咪。

江嘉敏近日在社交平台分享她的第一個馬來西亞廣告。（小紅書截圖）

江嘉敏整個人圓潤不少。（小紅書截圖）

網民指江嘉敏驚險「媽媽臂」（小紅書截圖）

網民調侃江嘉敏有孕味。（小紅書截圖）

網民調侃：係咪大肚

網民對於江嘉敏的身型變化感到驚訝，紛紛留言：「超肥」、「肥了很多」、「肥了一個dou」、「係咪有咗？」由於廣告中江嘉敏也推薦產後媽咪去修復，有尖酸網民則調侃：「救命...睇封面我以為係孕婦」、「好似生完BB咁，肥得來又好鬆」、「从背面就睇得出生過BB，媽媽臀」。看來江嘉敏在體態管理上又要再加把勁了，如她在廣告中所說：「女生總是很用心呵護自己的肌膚，但別忘了——身體的體態同樣重要！真正的美，是裡裡外外都被好好照顧的狀態。」