港姐袁文靜度假晒吊帶黑色睡衣極具誘惑　揭秘TVB合約有咩唔做得

應屆香港小姐季軍袁文靜自當選以來，憑藉其「半鹹淡」廣東話以及真性情的敢言作風，在社交平台俘虜大批網民。近日，袁文靜獲親友邀請，飛往泰國入住豪華別墅享受假期。向來深諳「流量密碼」的她，更拍片記錄整個假期，在鏡頭前罕有「大解放」，除了不少得的泳裝外，更有誘人吊帶黑色睡衣，讓網民大飽眼福

袁文靜是應屆港姐季軍，觀眾緣甚好。（資料圖片）

袁文靜在港姐決賽當晚，憑著無厘頭的Rap和淡定表現，贏得評判歡心，最終勇奪港姐季軍。（資料圖片）

袁文靜近日去了泰國度假。（小紅書截圖）

泰國「大解放」 黑色吊帶短睡衣極具誘惑

影片中，袁文靜笑言自己是「本社會閒雜人」，因親戚看不過眼邀請她去泰國度暑，入住對方的大別墅。雖然度假，但袁文靜卻非常勤力，頻頻換裝拍片。她在鏡頭前先後展示多個造型，除了背心熱褲等清涼打扮外，更罕有地穿上極具誘惑的黑色吊帶短睡衣，以及兩套不同剪裁的泳衣。她在泳池邊與浮床上展現燦爛笑容，擺出多個可愛Pose，大騷一對白滑修長美腿，相當吸睛。

袁文靜心情興奮。（小紅書截圖）

不斷換裝。（小紅書截圖）

袁文靜從起床一刻開始紀錄，大方展示她的吊帶黑色睡衣。（小紅書截圖）

大騷白滑長腿，相當吸睛。（小紅書截圖）

揭秘TVB合約

除了派福利，袁文靜亦在片中正面回應網民最關心她的生計問題。不少網民擔心她與TVB 有五年合約，若接下來都不能找其他的工作，怎去維持生計及支付香港高昂的租金。袁文靜隨即大方「揭秘」TVB 合約的細節。

袁文靜大晒泳裝。（小紅書截圖）

可愛一面。（小紅書截圖）

袁文靜「揭秘」TVB 合約的細節。（小紅書截圖）

她表示：「其實TVB的合約，它是不限制藝人去做和媒體無關的工作。比如說做生意、教書、炒股票，或者是你去開 Uber，這些都屬於你自己的能力。我的理解就是，只要咱們不用藝人這張臉去做公共傳播，這事都能做。」她更幽默提醒，如果大家在香港保險的傳銷單張上看到她的臉，那「一定是詐騙」，展現其風趣一面。

轉眼袁文靜又換上另一套泳裝。（小紅書截圖）

大騷長腿勁吸睛。（小紅書截圖）

好寫意。（小紅書截圖）

自嘲「稀有品種」

作為「內地來港」的新一代港姐，袁文靜亦分析了為何香港的小紅書創作者（IP）較難突圍。她認為香港的生活指數比內地高、香港人其實還非常保守，主流社會仍傾向從事金融、法律等體面工作，要不就是用Instagram較多，較少人願意花心機經營小紅書。她直言：「像我這樣從內地來，主要靠生產『電子榨菜』生活的人，在香港還是個稀有品種。」

人靚景靚。（小紅書截圖）

吃不停。（小紅書截圖）