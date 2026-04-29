李施嬅化身義工帶流浪犬散步　人美心善「冇時間養狗就去做義工」

李施嬅（Selena）形象知性優雅，私底下更是圈中著名的愛狗之人。雖然平日工作檔期排得密密麻麻，但她依然不忘回饋社會。日前，李施嬅在社交平台微博分享了一組到動物收容所擔任義工的照片，身體力行關愛流浪動物，獲大批網民激讚「人美心善」！

李施嬅人美心善。（微博照片）

「冇時間養狗就去做義工」 帶流浪犬散步傳遞愛心

李施嬅在帖文中坦言，自己目前的生活節奏未能容許她長期飼養寵物，但這並未阻礙她對狗狗的熱愛。她感性寫道：「我沒時間養狗🐶，但幸好可以去做義工，帶流浪狗狗去散步（當然也可以捐款🥰）。」從分享的照片可見，李施嬅換上一身輕便休閒服裝，親手牽著流浪犬在戶外散步。她全程笑容滿面，更不時蹲下與狗狗互動，表現得非常有耐性且專業，完全沒有明星架子。

李施嬅帶狗狗散步。（微博照片）

狗狗神奇治癒力 李施嬅：感謝世界有狗狗

對於這次義工體驗，李施嬅直言感到非常療癒，並表示狗狗的單純與快樂感染了她：「狗狗真的很神奇，跟它們一起的時候就是沒有煩惱，只有快樂。感謝世界有狗狗❤️」帖文發布後，吸引大批粉絲及愛狗人士留言支持。事實上，李施嬅多年來一直積極參與各類慈善活動，是次現身動物收容所，除了親身陪伴流浪犬，亦呼籲大眾可以透過捐款等不同形式提供幫助，呼籲大眾關注動物權益。