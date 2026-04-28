古天樂遭過百粉絲要求合照超暖舉動極寵粉　溫馨提示盡顯貼心一面

現年55歲的影帝古天樂 (古仔) 是一代男神，後生時的他擁有逆天顏值，完全是集型英帥靚正於一身，足以迷倒全城女生。雖然古仔現已年過半百，但他依然充滿魅力，狀態Keep得相當之好，根本看不出他的真實年紀，比年輕時更添一份成熟男人味。昨日古天樂就現身中環出席活動，吸引了大批粉絲早早到場守候。一向生活低調的他，在受訪時難得分享了個人的生活怪癖與家庭近況，展現出鐵漢柔情與極度自律的一面。其中一位在場的粉絲昨晚於社交網分享了古仔的一段短片，力證男神魅力非凡。

古天樂出席活動。（吳子生攝）

古天樂與宣萱多年來多次澄清僅是「死黨」關係。（吳子生攝）

溫馨提示盡顯貼心一面

該名粉絲以「古天樂是我生活在香港的最大動力💗」為標題，發文寫道：「香港的魅力不僅僅源自於這座城市。還有那些陪我們長大的港星，他們勤奮，謙和，帥氣，大義，在香港“追星”真的體會到“雙向奔赴”百來號粉絲，一個個有秩序的排隊合影，古天樂，他就這麼平平無奇出現在我面前10秒，足矣。」說出了當日她在活動會場外遇到偶像古天樂的情況。片中可見身穿西裝的古天樂步出會場並登車準備離開，現場有大批粉絲在守候，古天樂亦十分之友善親民兼寵粉，除了揮手打招呼，竟然逐個跟粉絲合照，據博主所說有百多個粉絲要合照。當博主跟古天樂合照時，古天樂就細心地發現到博主是在拍片而非拍照，即提醒她說：「你拍緊片喎」，擔心粉絲調校錯模式，如此溫馨提示盡顯貼心一面。

古天樂與粉絲合照。(李囡囡ihHK@小紅書)

古天樂與粉絲合照。(李囡囡ihHK@小紅書)

古天樂溫馨提示粉絲。(李囡囡ihHK@小紅書)

古天樂出席活動後離開。(李囡囡ihHK@小紅書)

古天樂出席活動後離開。(李囡囡ihHK@小紅書)

古天樂十分親民。(李囡囡ihHK@小紅書)