46歲吳卓羲身家半億仍單身　素顏驚現超深眼袋黑眼圈狀態輸林曉峰

草蜢近日在紅館舉行《Three In Love 草蜢演唱會2026》，蔡一傑、蔡一智及蘇志威在圈中人緣極佳，頭場吸引大批圈中好友現身撐場，台下可謂星光熠熠。現年46歲的前TVB一線小生吳卓羲（Ron），日前就聯同現年55歲的林曉峰一同入場睇騷。這位入行逾20年、向來以帥氣顏值著稱的男神，當晚素顏現身卻略顯疲態，顏值甚至不敵比他年長9歲的林曉峰，意外成為焦點。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

草蜢相隔4年再在紅館開演唱會。（資料圖片/陳順禎 攝）

留滿臉鬚根顯疲態 林曉峰皮膚緊緻細滑

當晚吳卓羲和林曉峰均以素顏輕裝上陣，戴上黑框眼鏡兼反戴Cap帽的吳卓羲，雖然一身潮人打扮，但留有滿臉鬚根的他難掩歲月痕跡。即使有眼鏡修飾，依然清楚可見他有極大的眼袋和深啡色的黑眼圈，顯得相當疲憊，顏值明顯跌Watt。相反，林曉峰卻保養得宜，皮膚狀態看起來比吳卓羲更加緊緻幼滑，十年如一的外貌令人驚喜，相信私下在護膚方面下過不少苦功。

吳卓羲同林建岳合照。（資料圖片/陳順禎 攝）

林曉峰年過50歲仍保持童顏，睇起上嚟仲後生過吳卓羲。（資料圖片/陳順禎 攝）

素顏現身。（資料圖片/陳順禎 攝）

吳卓羲戴住眼鏡，仍見到好深嘅眼袋同深啡色嘅黑眼圈。（資料圖片/陳順禎 攝）

曾獲封「港圈顏值天花板」 自爆靚仔樣靠化妝

吳卓羲出道即爆紅，當年與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。多年來，他一直保持帥氣顏值。近年主力北上發展的他，參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個真人騷節目，更因多年不變的男神外貌，被內地傳媒及網民封為「港圈顏值天花板」。他之前接受訪問時，對於這個稱號亦大方回應，笑言：「哎，這是化妝品的威力，哈哈。」

吳卓羲向來給人感覺有型又man。（資料圖片/陳順禎攝）

吳卓羲接受內地訪問時，被封為「港圈顏值天花板」。（小紅書@大眾電影人物報道）

擁半億身家北上吸金力強 大方祝福舊緋聞女友菊梓喬

雖然今次露面略顯老態，但吳卓羲絕對是圈中名副其實的「鑽石筍盤」。他自2015年離巢TVB後便北上發展賺人仔，加上投資有道，保守估計身家已超過半億港元。資產包括兩層物業、7架總值逾千萬的名車、收藏超過40隻勞力士手錶，以及在北京設有玩具博物館，財力驚人。至於感情生活，過往曾有「花旦殺手」之稱的他近年轉趨低調，年前與菊梓喬爆出戀情，但隨著女方與吳保錡緋聞愈傳愈盛，吳卓羲受訪時亦大方送上祝福，直言感情事隨緣。

吳卓羲憑著「直腸直肚」的直率性格成功圈粉。（節目截圖）