梁家輝隔窗𠱁孫笑到見牙唔見眼　遺憾年輕搏殺曾被女兒叫「叔叔」

現年68歲的梁家輝於本月19日舉行的《第44屆香港電影金像獎》中，憑電影《捕風追影》成功奪得「最佳男主角」。這是他繼《垂簾聽政》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《黑社會》及《寒戰》後，第5度封帝，成為金像獎歷史上封帝次數第二多的男演員，僅次於梁朝偉。最近梁家輝亦忙於為新戲《寒戰1994》四出宣傳，雖然他在大銀幕上氣場強大、霸氣十足，但戲外卻是一位不折不扣的「廿四孝公公」。日前，他的細女梁靜曦（Nikkie）在IG分享了混血兒子Thibeaux一歲生日的溫馨照片，相中梁家輝化身「融化版」外公，隔着玻璃門𠱁孫，將鐵漢柔情的一面表露無遺。

梁家輝5度奪得金像獎影帝。（資料圖片）

梁家輝大玩飯撒。（小紅書圖片）

梁家輝近日忙於為《寒戰1994》宣傳。（資料圖片）

梁家輝近日忙於為《寒戰1994》宣傳。（資料圖片）

細女Nikkie貼相賀愛子一歲生日：媽媽愛你！

梁家輝與太太江嘉年婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女梁靜曦（Nikkie），女兒先後成家立室，大孖梁穎晨於2024年9月誕下女兒Skye，細孖梁靜儀去年4月亦宣布兒子出世，一年內讓梁家輝兩次榮升公公！

大女兒梁穎晨結婚，梁家輝榮升外父！（微博@電影我愛你）

梁家輝女兒梁靜曦（Nikkie）前年結婚。（IG@nikkiechleung）

只要一有空檔，梁家輝便十分享受湊孫的家庭生活，日前，細女Nikkie在IG上載了多張相片慶祝混血兒子Thibeaux的一歲生日，並以英文感性寫道：「不敢相信你已經一歲了。謝謝你，令到過去一年成為我人生中最美好的一年。我愛你，當你媽媽，每天都能見到的嘅笑容和笑聲！媽媽愛你！」

細女Nikkie誕下混血「小王子」好可愛。（IG@nikkiechleung）

細女Nikkie兒子剛滿一歲。（IG@nikkiechleung）

細女Nikkie兒子剛滿一歲。（IG@nikkiechleung）

梁家輝有兩個外孫。（IG@nikkiechleung）

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隔玻璃窗與孫仔孫女互動 影帝笑到「見牙唔見眼」

從曝光的照片可見，一歲的Thibeaux五官深邃精緻、頭髮相當濃密，一雙大眼睛超級可愛。其中一張相片中，身穿黑色小背心的梁家輝站在露台外，隔着防蚊網玻璃窗與兩名正在屋內的孫仔孫女互動。為了逗一對乖孫開心，這位出爐影帝整個人微微彎腰靠近玻璃，對着他們展露極度燦爛的笑容，名副其實笑到「見牙唔見眼」，畫面極為溫馨，與他在戲內的強悍氣場形成極大反差。

梁家輝對住兩個孫笑到見牙唔見眼。（IG@nikkiechleung）

超開心。（IG@nikkiechleung）

曾被女兒叫「叔叔」 享受湊仔樂彌補昔日遺憾

梁家輝早前曾在訪問中笑言，趁自己仍有心有力，現在天天就像打「住家工」一樣，為孫兒斟茶遞水一腳踢。其實這份「隔代親」的寵溺，多少也源於他年輕時因工作忙碌而留下的遺憾。當年他為了拍戲，試過連續三年沒有回家，結果親生女兒竟然認不出他，更躲在工人姐姐背後叫他做「叔叔」，令他深感難過愧疚。如今面對外孫，這位影帝公公自然投入百分百的心力，珍惜共聚的天倫時光。

梁家輝年輕時工作太忙，錯失唔少兩女兒成長階段。（IG圖片）

一家好溫馨。（IG@chloe_leungoe）