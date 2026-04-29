苑瓊丹被97歲「姑奶」隔空認親　網民質疑抽水：石榴姐你還記得不

現年62歲的苑瓊丹從影超過40年，曾拍過電影《唐伯虎點秋香》、《武狀元蘇乞兒》、劇集《封神榜》、《皆大歡喜》等等，當中她在《唐伯父點秋香》中飾演的石榴姐，不但成為集體回憶，更助她成功打入內地巿場。苑瓊丹過往甚少提及家人，但日前突然有人自稱是她的姑奶，更拍片呼籲她回鄉下探親。

苑瓊丹在亞視參演過不少劇集，當中不乏古裝打扮。（劇照）

《九品芝麻官》中呢個「龜婆」角色絕對係苑瓊丹代表作之一。（影片截圖）

十分經典。（影片截圖）

周星馳與苑瓊丹曾多次合作。（影片截圖）

石榴姐。（Bilibili/@苑瓊丹-石榴姐）

石榴姐（苑瓊丹飾）打尿震一幕堪稱經典。（《唐伯虎點秋香》電影截圖）

苑瓊丹與黃子華於《男親女愛》亦有合作。（影片截圖）

苑瓊丹不時拍片分享近況。（影片截圖）

97歲「姑奶」隔空認親

日前有一位來自遼寧的網民上載了一段短片，並寫道：「@苑琼丹(石榴姐) 今天和97歲的奶奶聊天才得知她也有明星親屬，石榴姐你還記得不🥰」片中一位老人家對着鏡頭講道：「苑瓊丹你好，我是你的姑奶，你的爸爸苑可銀是我侄兒，我在蘆屯鎮四台子村住，我今年97歲了，我希望你有時間回來看看老家。」

有人自稱是苑瓊丹的姑奶。（影片截圖）

更拍片呼籲她回鄉下探親。（影片截圖）

姑奶「隔空認親」。（影片截圖）

苑瓊丹曾自封「東北惡狗」

據知苑瓊丹祖籍東北遼寧，她曾在由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》中，自封「東北惡狗」：「我會咬人，我份人落閘放狗，我最大問題係就算我想呃你，但我個樣（呃唔到人）……好多人都好驚我，我又好衰嘅，比較八卦，收收埋埋人哋好多黑材料。」不過對於被「姑奶」隔空認親，不少網民就質疑有「蹭流量」之嫌，認為不是為了親情，而是「抽水」：「這是老奶奶後面有人想火，消費老奶奶呢」、「看似邀請，更像道德綁架」、「苑瓊丹來不來，子女兒孫這份流量是吃定了」。

苑瓊丹是東北人。（YouTube影片截圖）

自封「東北惡狗」。（YouTube影片截圖）

網民質疑抽水。（抖音截圖）

霸氣！（影片截圖）

霸氣！（影片截圖）

苑瓊丹嫁「玻璃大王」成2億闊太

苑瓊丹在2004年秘嫁「玻璃大王」黃乃掦，有報道指其夫身家超過2億，名副其實是闊太，婚後享受兩人世界未有生育，她曾拍片親揭原因，一來是責任心問題：「我後生嘅時候，我覺得我要照顧屋企，我會考慮到如果我有小孩子嘅時候，我會疏忽照顧父母家庭。」二來工作時間長：「我試過三日冇瞓覺。呢個情況底下，我係冇時間照顧小朋友。」苑瓊丹稱有兩個侄孫，又演過林峯、黃宗澤媽媽，已嘗過做媽媽的滋味。近年苑瓊丹主力發展直播帶貨，賺到盆滿缽滿，今年1月在佛山投資千萬成立直播公司，更簽約陳山聰拍檔做直播！

苑瓊丹在2004年秘嫁「玻璃大王」黃乃掦，有報道指其夫身家超過2億，名副其實是闊太。 （受訪者提供）

慶祝生日！（影片截圖）

苑瓊丹稱不生育的原因是想主力照顧父母家庭。（影片截圖）

二來工作時間長，沒有時間教育小朋友。（影片截圖）

享受兩人世界不生育。（IG圖片）