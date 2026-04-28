蔡卓妍阿Sa無預警閃婚　MIRROR Edan、Jer愕然：婚禮已經搞咗？

蔡卓妍（阿Sa）今日（28/4）於中午時分在社交平台無預警官宣結婚，正式邁入人生新階段。阿Sa上載了兩張照片，一張是與丈夫的甜蜜合照，另一張則是曬出鑽戒與婚戒的照片，並簡潔有力地配文：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福！」。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（IG@choisaaaa）

MIRROR成員呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）今日（28/4）出席品牌活動時，正值阿Sa官宣婚訊後不久。二人被問對阿Sa結婚的看法，兩人表現得相當驚訝。

Edan Jer齊聲祝賀

Edan表示：「係呀，恭喜恭喜！」Jer接著說：「非常之恭喜佢。被問到二人有否出席阿Sa婚禮？Edan面露尷尬：「冇喎。」Jer驚訝表示：「婚禮？已經搞咗？（係呀！）我哋真係唔知呀。」

呂爵安與柳應廷今日出席品牌活動。（陳順禎攝）

原來婚禮已完成

Edan笑言自己也是剛看IG才知道消息，完全沒有預兆。被問到有否見過阿Sa老公？Edan表示：「喺IG度見過。（打麻雀時冇見過？）我好似冇同阿Sa打過，係阿Jer同佢打過，佢熟啲呀。」Jer接著說：「同阿Sa打過兩次麻雀，都冇見過佢老公，如果有機會都想同佢老公健身，嚟近開演唱會，我邀請阿Sa攜眷出席。」

柳應廷表示想同阿Sa老公玩健身。（陳順禎攝）

呂爵安與柳應廷今日出席品牌活動。（陳順禎攝）