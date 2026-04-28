悠長假期 ｜呂爵安Edan親回非首選傳聞　見惡搞P圖：都覺得幾核突

ViuTV為慶祝開台10周年，日前於節目巡禮上投下重磅「震撼彈」，宣佈已正式取得日本富士電視台授權，將於今年下半年開拍經典神劇《悠長假期》的香港版本。最令觀眾驚訝的是主角陣容：由MIRROR成員呂爵安（Edan）挑戰「木村大神」木村拓哉的經典角色「瀨名秀俊」，而女主角「葉山南」則由離巢TVB後首度跨台演出的視后李佳芯（Ali）擔綱。這對充滿反差感的「姐弟戀」組合瞬間引爆全城熱議。

呂爵安將參與拍攝新版《悠長假期》劇集。（陳順禎攝）

呂爵安今日出席品牌活動。（陳順禎攝）

李佳芯過檔拍劇，無懼年齡差距與Edan演一對。（資料圖片）

《悠長假期》係經典神劇。（網上圖片）

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豁達面對惡搞P圖

消息公佈後，網上反應兩極。不少網民擔心翻拍會毀掉經典，更有不少惡搞P圖流出。Edan今日（28日）現身尖沙咀出席品牌活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我本身就真係會預咗會咁樣，所以亦都覺得好makesense，即係比著係外人，我聽到呢個消息，我可能都會有咁嘅反應。同埋都知道呢套係真係好多人心目中，係一個好經典嘅回憶，可能陪伴咗大家成長。而我都問返身邊人都話嗰陣時係要特登去買碟去追，所以我都明白大家嘅反應。惡搞P圖我都有睇，都覺得幾核突，同埋睇到有個留言都幾搞笑『都係唔放假都係返工』，哈哈！」

Edan已預咗外界有聲音。（陳順禎攝）

Edan已預咗外界有聲音。（陳順禎攝）

有網民用AI惡搞呂爵安與李佳芯，熱議選角。（網上圖片）

網民將Edan和Ali的樣子分別Key落原版木村拓哉和山口智子的經典劇照上。（網上圖片）

更有網民特意將Edan Key上木村當年標誌性的長髮造型。（網上圖片）

回應「非首選」傳聞

針對坊間有傳他並非男主角的首選人選，Edan 表示：「呢個我又唔係好清楚喎，但我相信如果我作為一個高層本身收到呢單嘢，我都諗好耐，點揀啫講真，咁呢個消息對我嚟講係又好，唔係又好，唔到我去諗，唔係好關我事。但同導演溝通嘅時候，導演的確話佢嘅心目中係想搵我做 ，因為我識彈琴，咁所以呢啲就唔會點去理，做好件事先。」