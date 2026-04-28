王子邱勝翊偷食人妻粿粿須賠償25萬港元　提不公開判決書內容不果

鄧麗欣前男友、台灣男團棒棒堂成員邱勝翊（王子）去年因與江瑋琳（粿粿）婚內出軌而導致滿城風雨，范姜彥豐（范姜）去年底於社交平台發文指王子與其太太有不當的曖昧關係，甚至傳出兩人曾私下遠赴美國約會、擁吻，並拋下未成年子女由范姜獨自照顧。針對此行為，范姜彥豐提告，要求兩人共同賠償100萬新台幣（約25萬港元）作為精神撫慰金。士林地方法院於4月14日開庭審理，粿粿與王子雖未現身，但通過律師聲明願意全額賠償，並請求法院不要公開判決書，不過遭到范姜拒絕。

邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的婚姻。（范姜彥豐Facebook）

王子邱勝翊（IG@prince_pstar）

法院於今日（28日）下午宣判，判決王子與粿粿需連帶賠償范姜100萬新台幣。即使被告方提出不公開判決書內容的請求，法院仍依規定公開判決書，但對涉及個人隱私的部分予以遮蔽保護。范姜的律師指出，被告年初時仍否認所有指控，此次選擇認賠是為避免判決書中揭露更多細節而引發更大輿論壓力。

王子與粿粿需連帶賠償范姜100萬新台幣。（Instagram@meiguo.c）

范姜粿粿婚姻破裂。（范姜彥豐Facebook）

資深媒體人巫嘉芬則在節目中公開網路上瘋傳的疑似王子與粿粿親密照，並指出背景疑似與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢相同。（《小姐不熙娣》截圖）

王子所屬經紀公司喜鵲娛樂發聲明

王子所屬的經紀公司喜鵲娛樂隨後亦發表聲明，表示邱勝翊尊重司法的裁定，並將深刻檢討和反省。同時，公司強調對於網路中涉及不實訊息或影像的傳播已展開蒐證，並計劃採取法律行動，以捍衛當事人的名譽與權益。