王子邱勝翊偷食人妻粿粿須賠償25萬港元 提不公開判決書內容不果
撰文：胡凱欣
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鄧麗欣前男友、台灣男團棒棒堂成員邱勝翊（王子）去年因與江瑋琳（粿粿）婚內出軌而導致滿城風雨，范姜彥豐（范姜）去年底於社交平台發文指王子與其太太有不當的曖昧關係，甚至傳出兩人曾私下遠赴美國約會、擁吻，並拋下未成年子女由范姜獨自照顧。針對此行為，范姜彥豐提告，要求兩人共同賠償100萬新台幣（約25萬港元）作為精神撫慰金。士林地方法院於4月14日開庭審理，粿粿與王子雖未現身，但通過律師聲明願意全額賠償，並請求法院不要公開判決書，不過遭到范姜拒絕。
法院於今日（28日）下午宣判，判決王子與粿粿需連帶賠償范姜100萬新台幣。即使被告方提出不公開判決書內容的請求，法院仍依規定公開判決書，但對涉及個人隱私的部分予以遮蔽保護。范姜的律師指出，被告年初時仍否認所有指控，此次選擇認賠是為避免判決書中揭露更多細節而引發更大輿論壓力。
王子所屬經紀公司喜鵲娛樂發聲明
王子所屬的經紀公司喜鵲娛樂隨後亦發表聲明，表示邱勝翊尊重司法的裁定，並將深刻檢討和反省。同時，公司強調對於網路中涉及不實訊息或影像的傳播已展開蒐證，並計劃採取法律行動，以捍衛當事人的名譽與權益。