魔音女團｜李尹嫣瘦到新低　憂膠原流失快變殘：唔想咁快就皺皮

港姐李尹嫣（Victoria）今晚（28/4）現身電影首映禮。配合電影的時尚主題，Victoria 以一身乾練的黑色短裙配搭鮮紅色絲巾亮麗登場，更透露這身造型是為了回應大會「紅色時尚」的要求，盡顯心思。

Victoria今晚性感出席首映禮。（陳順禎攝）

積極備戰《魔音女團》

近期正忙於拍攝真人騷節目《魔音女團》的 Victoria，明顯比參選港姐時消瘦不少。她接受《香港01》受訪時坦言，為了以最佳狀態迎接節目的尾聲，過去一個月進行了極其嚴格的身材管理：「頭幾個禮拜，有三個星期我最嚴格嘅時候，呢就真係食得唔多，係正常攝取嘅一半，咁跟住而家就多返少少 ，如果唔係你好難保持到咁耐。」

Victoria積極備戰《魔音女團》。（陳順禎攝）

目標體重定在 51kg

Victoria 又透露，自己在港姐決賽期間的體重約為 54kg，而目前的狀態比當時更為出色。當被問到是否會擔心過度減肥影響健康時，她笑言自己意志力驚人，甚至在休息日也未感到暈眩，唯獨笑稱：「有時起身摸到面部肌肉少了，會怕流失膠原蛋白，唔想咁快殘，唔想咁快就皺皮，所以就要保持住，唔好俾自己瘦得咁快。」

Victoria目標體重定在 51kg。（陳順禎攝）

儘管目前身形已相當標準，但 Victoria 似乎對自己要求更高。她透露目前的終極目標是減至 51kg：「雖然我嘅骨架偏中大體型，太瘦未必最適合，但我都係想挑戰吓，目標可以再瘦啲。」