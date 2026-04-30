趙雅芝71歲機場孭靚袋湊孫極溫馨　7歲孫女遺傳美貌眼大大超可愛

現年71歲的趙雅芝為70年代TVB四大花旦之一，憑主演《上海灘》、《新白娘子傳奇》等劇集爆紅，有「最美白娘子」美譽。趙雅芝近年將事業重心轉移至內地，儘管早已是嫲嫲級，趙雅芝的人氣居高不下，工作邀約不斷，從藝50周年開騷火速爆滿。趙雅芝百忙之中亦抽空陪孫女，日前她湊住孫女現身機場，盡顯潮流嫲嫲一面。

趙雅芝是70年代TVB四大花旦之一，有「最美白娘子」美譽。（趙雅芝微博圖片）

71歲趙雅芝狀態大勇。（微博@趙雅芝）

趙雅芝拖孫女現身機場

趙雅芝近日被發現拖住孫女現身機場。年過70的趙雅芝依然Fit到爆，身形瘦削，她穿上藍色上衣和牛仔褲，戴上副超星味十足！趙雅芝一手持電話，另一隻手拖住孫女，孫女笑容甜美，長得可愛，完全遺傳了趙雅芝的美貌！趙雅芝孫女完全不怕粉絲，對住鏡頭經驗老道，從容自若。發文網友指機場有十多人圍住趙雅芝影相，「身材好纖瘦，還簽（牽）着個小女孩，我以為是哪家富家太太帶着女兒」。

趙雅芝所到之處都吸引不少觀眾捧場支持。（趙雅芝微博圖片）

趙雅芝孭LV手袋現身機場。（小紅書）

趙雅芝曾與鄭少秋傳緋聞傳惹怒肥姐

趙雅芝於1975年與醫師黃漢偉結婚，1983年離婚，取得兩子（兄黃光宏、弟黃光宜）的監護權。其後1984年趙雅芝與黃錦燊在美國結婚，育有一子黃愷傑。黃錦燊出身美國華僑家庭，自小在舊金山唐人街長大，於加州大學修藥劑學讀到博士，曾擔任註冊藥劑師。後來棄高薪厚職，淡出幕前轉職成為大律師，後又復出拍戲。黃錦燊1981年因拍攝《女黑俠木蘭花》，與正跟前夫打官司爭取兒子撫養權的趙雅芝相識，4年後兩人於美國結婚。

另外，趙雅芝於1979年拍攝《楚留香》時認識了鄭少秋，曾合演《大報復》、《富翁》、《倚天屠龍記》等，當年一度傳出緋聞，有傳因而惹怒肥姐沈殿霞。

趙雅芝拖孫女現身機場，被指似闊太拖住女兒。（小紅書）