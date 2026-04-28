邱士縉未婚妻李炘頤巴黎誤訂19人餐變包場：直頭食唔落

人氣男團 MIRROR成員邱士縉（Stanley）早前驚喜宣布向拍拖 9 年的女友李炘頤（Alina）求婚成功，正式升級為準夫妻！今晚（28/4）Alina 首度於求婚後公開露面，接受《香港01》訪問時不僅滿臉幸福，更詳盡披露了婚禮籌備進度，還回應在巴黎闊綽的「失魂意外」。

李炘頤今晚出席首映禮。（陳順禎攝）

婚禮走簡約路線

Alina透露，目前婚禮的籌備工作正有序進行。雖然Stanley近期忙於拍戲，但她作為「主理人」正全力籌備。她笑言：「尋晚啱啱發現一樣好重要嘅嘢係唔記得咗，就係結婚戒指，唔記得咗要去揀，我諗住如果佢呢幾日，拍劇有少少空檔時間，就捉走佢去試。（想要咩款式婚戒？）我哋中意簡單啲嘅款式，嘅可以長青啲戴得耐啲。（需唔需鑽石代表永恆！）可以有幾多㗎？（你而家講就有啦！）真係嘅咩，真係唔使，慳返啲俾我食，同埋我覺自己會唔見，所以都唔好太貴重。」

Alina表示正全力籌備。（陳順禎攝）

Fine Dining變私人宴會級別

提到早前在巴黎發生的「失魂事件」，Alina 笑言至今仍覺得誇張。她原想預訂一家高級餐廳與 3位友人享用晚餐，卻沒想到因粗心大意，竟錯手訂19人Fine Dining 卻成了「包場」級別：「當時入到餐廳係一個人都冇，跟住職員叫我哋free flow坐，當時都未察覺問題，到我哋坐咗成個鐘之後，發現點解仲未有嘢食，先知原來Book咗成間餐廳。」

邱士縉未婚妻李炘頤巴黎誤訂19人餐變包場。（陳順禎攝）

食唔落都要食晒

Alina 又指事發時已即時傳短訊給未婚夫Stanley告知事件：「咁佢就話，咁都冇計啦，咁俾囉。但係好彩，上面仲有幾台客，咁餐廳就叫咗上面嗰幾台客落嚟一齊坐住食咁樣，即係有返啲人氣。（未婚夫有冇鬧你？）冇呀，佢都慣，我身邊啲朋友都哦話你係咁，你好出色今次。（嗰晚瞓唔著？）我嗰晚望住啲嘢我直頭食唔落，但我同自己講俾咗兩萬蚊一定要食晒佢。」