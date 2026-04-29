試真D｜江美儀突爆叫GM「食屎」　曾展望表現再掀網民一面倒狂踩

TVB綜藝節目《試真D》由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持，由於內容真實有趣，播出後得到不少好評。其實之前播出時已經有不少網民不滿曾展望擔任主持，上星期節目中他更被江美儀嫌棄他不用公筷，當時已經有不少網民討論：「感覺江美儀有啲嫌棄佢或者覺得佢麻X煩，如果只係一次半次既行為，唔會係咁嘅反應。」隨後有很多網民都認同這個說法，覺得他表情動作浮誇並「kam」：「佢幾乎集集都俾美儀姐鬧 但美儀姐話佢嘅嘢其實又啱 只係表達得好直接」、「其實比朱仔同周嘉洛同吳業坤主持啦，三個夾美儀姐花火好好！唔需要有gm，唔好夾硬棒佢啦」、「真 無諗過佢原來kam到咁 本來以為佢係俾條女帶到咁on9 依家睇係佢自己kam」、「真係無比較就無傷害 睇完呢個節目，大家啲長處短處真係出晒嚟 對答同行為GM好唔掂，成個媽寶咁，仲要懶好笑 反正覺得周嘉洛越嚟越正 三觀正、轉數快、懂禮數 知自己咩位置，永遠唔會宣賓奪主 仲越嚟越大隻㖭」、「溫室長大，大少爺，做人冇分寸，其實睇到佢嘅笑容已經知」。

《試真D》由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持。(節目截圖)

江美儀同曾展望講：咁你唔食屎

昨日（28日）一集中，江美儀、朱敏瀚及曾展望去試「新派壽司」，就是「雪糕壽司」。面對著這些「新派壽司」，三人的反應一定是抗拒，但朱敏瀚問：「有冇試過歷年有啲綜藝節目，個主持人拍拍吓走咗去？」江美儀當時是笑得很開心，相反，當曾展望發表「偉論」時：「其實平時你食完鹹嘢，再食甜品落胃都一樣咋嘛。」江美儀在他說到一半已經打斷他：「一件事！咁你唔食屎？」江美儀說這句話時，是沒有笑容的，讓人感覺江美儀就是針對曾展望。

江美儀、朱敏瀚及曾展望去試「新派壽司」。(節目截圖)

江美儀對著朱敏瀚笑得很開心。(節目截圖)

相反江美儀對著曾展望沒有笑容。(節目截圖)

自節目播出後，已經有不少網民發文討論曾展望的討厭點：「江美儀美儀姐發炮第二回，GM你唔好食屎？今次唔係節目效果下嘛」、「真心覺得美儀姐對「總裁」真係忍咗好耐😮‍💨佢嘅容忍度已經去到忍無可忍嘅地步啦，今次終於直接講，身為觀眾睇住都覺得幾舒服」、「所以咪話佢真係頂「總裁」唔順😅早兩集，食排骨飯都FEEL到好似有啲嘢啦。唔係咩？」、「今日反晒白眼」、「少少小事又鍾意錚眉皺眼、好多小講究搞到睇落好KAM🙈拍個節目日對夜對，長期相處落嚟，其實都幾有壓力🥺 美儀姐一路都好心地，不斷遷就。積壓咗咁耐，終於都有忍唔住嘅一刻，完全理解😂」

不少網民發文討論曾展望的討厭點。(thread截圖)

原來都好多網民討厭曾展望。(thread截圖)

好多網民都覺得曾展望做主持功力未夠班。(thread截圖)