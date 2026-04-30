張曼玉飛北京貼地樸實如平民　素顏容貌靚得真實自然一部位成焦點

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她曾分享到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。她又分享了在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果，以及加建花園的經過，展示她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。日前張曼玉就上載了她到北京之行的vlog，讓大家一探她的工作片段。

張曼玉出發去睇BLACKPINK。(小紅書截圖)

張曼玉品嚐米芝蓮美食。(小紅書截圖)

素顏呈現真實自然美態

張曼玉發文寫道：「北京之行 最近去了北京參加活動。北京這個時節其實不常下雨，提前看了天氣預告活動當天有雨，大家都很緊張天氣變化。沒想到下午先下了一場很大的雨後，到了晚上七點左右，雨勢慢慢小了，活動最後還是順利進行了。真的很lucky！我每次在北京都會很強烈地感受到一種很開闊、很有分量的“大中國”氣象。可能這是首都特有的氣質。也因為這樣，我覺得北京很適合線下和人見面。到了現場，走進人群里，原本那種很大的、很抽象的感受，又會慢慢變得具體而實在。活動結束以後，我也看到了一些玉寶寶 在小紅書上寫當天的筆記。謝謝大家來現場，期望我們線上線下常見面。」

片中可見張曼玉從香港國際機場出發到北京，全程獨自一人沒有任何助手陪伴，她打扮樸素低調，貼地非常。張曼玉還公開了她妝前的素顏樣貌，呈現出真實自然的美態，她耳朵上接近10個耳洞亦成為了網民的焦點，惹來熱議。

張曼玉於香港飛北京。(張曼玉小紅書)

張曼玉於香港飛北京。(張曼玉小紅書)

張曼玉的耳洞好搶鏡。(張曼玉小紅書)

張曼玉全程零助手同行。(張曼玉小紅書)

張曼玉全程零助手同行。(張曼玉小紅書)

張曼玉打扮樸素低調。(張曼玉小紅書)

張曼玉坐businese class。(張曼玉小紅書)

張曼玉坐businese class。(張曼玉小紅書)

張曼玉公開素顏樣貌。(張曼玉小紅書)

張曼玉公開素顏樣貌。(張曼玉小紅書)

張曼玉變身前。(張曼玉小紅書)

張曼玉變身後。(張曼玉小紅書)