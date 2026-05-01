林正峰辛苦練武試鏡竟輸畀 AI 爆片方為節省成本棄真人演員
撰文：黃欣華
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現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，當中他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近期他就密密接劇，不但進軍電影界擔正做男主角，更參演了多部內地短劇。不過，林正峰近日在小紅書上載影片，自爆在內地試鏡時遭遇滑鐵盧，而擊敗他的對手竟然不是真人，而是AI（人工智能）。
花盡心思特訓武打戲 片方竟改用AI節省成本
林正峰在片中流露出無奈，因他為了武打戲的試鏡，特意找教練反復訓練，但片方為了節省成本，最終決定採用AI製作短劇。他強調雖然付出大量時間準備，卻敗給科技，感到十分可惜，但同時亦勉勵自己要守住真人演員的價值：「畢竟已經付出了時間、心思去準備，但是居然不是輸給了別人，是輸給了AI，覺得有點可惜。但我其實也是理解這個情況的，畢竟現在有很多AI短劇，這其實讓很多演員都失去了很多演出的機會。但我覺得，真人演員還是有很多東西是AI取代不了的，例如我們的情感、微表情符、人性的邏輯和感受。希望大家之後也會看到用真人演員的價值，所以繼續加油！」
網民憂AI短劇成新常態
林正峰近年積極北上發展，轉戰短劇界，其「霸總」造型一度成為焦點。對於是次「輸給AI」，不少網民在其小紅書留言加油，認為AI雖然能模仿外貌，但眼神交流與即興發揮確實難以取代。不過，亦有評論指出內地短劇市場競爭極大，為了極速變現，AI生成內容已成為業界節省預算的新常態，演員面臨的挑戰將會越來越大。