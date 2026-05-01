林正峰辛苦練武試鏡竟輸畀 AI　爆片方為節省成本棄真人演員

現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，當中他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近期他就密密接劇，不但進軍電影界擔正做男主角，更參演了多部內地短劇。不過，林正峰近日在小紅書上載影片，自爆在內地試鏡時遭遇滑鐵盧，而擊敗他的對手竟然不是真人，而是AI（人工智能）。

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

林正峰近年備受力捧。

打5份工幫補家計。（影片截圖）

曾拍片分享慳錢生活。（影片截圖）

曾獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

左擁右抱！（IG@niklas_lamcf）

去年正式進軍電影界。（IG@niklas_lamcf）

首次拍電影。（IG@niklas_lamcf）

煞科！（IG@niklas_lamcf）

林正峰參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇。（IG@niklas_lamcf）

擔正做男主角。（IG@niklas_lamcf）

花盡心思特訓武打戲 片方竟改用AI節省成本

林正峰在片中流露出無奈，因他為了武打戲的試鏡，特意找教練反復訓練，但片方為了節省成本，最終決定採用AI製作短劇。他強調雖然付出大量時間準備，卻敗給科技，感到十分可惜，但同時亦勉勵自己要守住真人演員的價值：「畢竟已經付出了時間、心思去準備，但是居然不是輸給了別人，是輸給了AI，覺得有點可惜。但我其實也是理解這個情況的，畢竟現在有很多AI短劇，這其實讓很多演員都失去了很多演出的機會。但我覺得，真人演員還是有很多東西是AI取代不了的，例如我們的情感、微表情符、人性的邏輯和感受。希望大家之後也會看到用真人演員的價值，所以繼續加油！」

苦練武打戲！（截圖）

苦練武打戲！（截圖）

內地片方為節省成本棄真人。（截圖）

內地片方為節省成本棄真人。（截圖）

劇接劇！（IG@niklas_lamcf）

造型照。（IG@niklas_lamcf）

造型照。（IG@niklas_lamcf）

發展不俗。（IG@niklas_lamcf）

開工。（IG@niklas_lamcf）

開工花絮。（IG@niklas_lamcf）

令人期待！（IG@niklas_lamcf）

即將上架。（IG截圖）

網民憂AI短劇成新常態

林正峰近年積極北上發展，轉戰短劇界，其「霸總」造型一度成為焦點。對於是次「輸給AI」，不少網民在其小紅書留言加油，認為AI雖然能模仿外貌，但眼神交流與即興發揮確實難以取代。不過，亦有評論指出內地短劇市場競爭極大，為了極速變現，AI生成內容已成為業界節省預算的新常態，演員面臨的挑戰將會越來越大。

林正峰直認收入增多。（葉志明 攝）

林正峰大爆出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）

林正峰同北京電影學院校花李坤怡分別飾演男女主角。（IG@niklas_lamcf）

日瞓3個鐘。（影片截圖）

5日拍65集。（影片截圖）