前TVB主播孫雪祺帶曝光人妻富貴生活　8個月大兒子剪髮豪花750蚊

現年34歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾而備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她在2023年8月宣布離巢，近年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任。去年孫雪祺在IG大曬孕照及一對初生BB的腳仔相，無預警宣布榮升做媽媽。她日前拍片透露，帶8個月大兒子剪頭髮，20分鐘使了750蚊！

財經及天氣主播孫雪祺（Gigi）。（IG：kei.suen）

孫雪祺首次主持頂尖學術會議。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺首次帶8個月兒子剪髮

孫雪祺在社交平台分享片段，近日她帶8個月大的「中產小孩」第一次到中環酒店剪頭髮。片段中，孫雪祺一入店已有茶點招呼，店內裝修氣派，看得出價格不菲。由於兒子太細個，作為媽媽的孫雪祺要攬住仔仔剪頭髮，孫雪祺兒子頭髮不多，孫雪祺向髮型師坦言：「剪這條就夠了」。孫雪祺兒子亦乖乖地讓髮型師剪髮，剪了20分鐘，花費750港幣，還贈送證書、公仔和其他禮物。

孫雪祺不時曬長腿。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺離巢後大解放。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺激讚好抵：這錢花得挺值

孫雪祺激讚髮型師溫柔細心。另外，她坦言使了750港幣為BB仔剪髮很抵，她說：「我相信750剪頭髮，總有人會說這是智商稅。但是在香港的理髮店，你給小孩剪個頭髮，可能也得兩、三百。所以這麼一想，750塊錢，大概也就是兩倍價格，只用了一杯咖啡的時間，能夠紀錄下小孩不可複製的第一次，我認為這錢花得挺值。」

孫雪祺首次帶8個月兒子剪髮。（小紅書）

孫雪祺個仔好乖，坐定定。（小紅書）

剪幾條毛毛。（小紅書）

孫雪祺全程攬住。（小紅書）

最後送證書。（小紅書）

孫雪祺兒子姓「Pun」。（小紅書）