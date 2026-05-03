馬蹄露直播人數破3萬狂收禮物　崩潰痛哭：我終於能交得起電費了

現年58歲的藝人馬蹄露，早年憑《真情》中「May May」一角深入民心，近年轉戰內地發展並積極經營社交平台直播，惟成績一直平平。然而，早前馬蹄露的直播間突然出現驚人反轉，由昔日的冷清變得萬人空巷，更令她一度激動至情緒崩潰。

馬蹄露近年轉戰內地發展。（電視截圖）

正版馬蹄露。（FB照片）

馬蹄露表情多多玩吹兵兵波。（梁碧玲攝）

在線人數狂飆 昂貴禮物特效「卡爆」畫面

據悉，馬蹄露當晚如常開啟直播，起初在線人數僅有數十人。但在毫無預兆的情況下，直播間突然湧入大量觀眾，在線人數呈幾何級數增長，迅速突破一萬大關，巔峰時期更接近三萬人同時在線。

直播期間，大量網民瘋狂刷屏贈送昂貴禮物，包括「嘉年華」、「火箭」及「跑車」等特效接踵而至，禮物雨一度令畫面出現卡頓。面對突如其來的熱情，馬蹄露起初顯得不知所措，更頻頻擺手勸喻網民：「大家別再送了，不要破費！」

馬蹄露情緒崩潰！（截圖）

馬蹄露情緒崩潰！（截圖）

一句「交得起電費」惹網民鼻酸

隨著滿屏的「致敬」與「支持」字句滾動，馬蹄露最終難掩激動情緒。在直播接近尾聲時，她眼眶通紅，對著鏡頭深深鞠躬，語帶哽咽地說出一句辛酸感言：「謝謝大家，我終於能交得起電費了。」這番自白隨即在網上瘋傳，不少網民感嘆演藝圈生態殘酷，即使是具知名度的資深演員，生活亦可能捉襟見肘。不少人認為馬蹄露一直以來不卑不亢，即使生活艱難仍堅持直播工作，這份堅持終獲回報。

馬蹄露終於進軍中國電影圈。（微博圖片）