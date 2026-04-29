陳瀅熱舞時褲鏈疑似爆開勁尷尬　腰間長布被指似肥肉再釀時裝車禍

現年36歲的陳瀅（Jeannie）過去曾因微胖身形而鬧出時裝車禍，去年明顯清減了不少，回復Fit爆身材的她不時都在IG大派福利。日前她在澳門開騷，獲得樂易玲及一大班圈中好友，包括周嘉洛、朱敏瀚、張曦雯、王敏奕、劉佩玥、蔣祖曼、戴祖儀、等前來力撐。演唱會上，陳瀅施展渾身解數勁歌熱舞。不過有網民發現陳瀅跳舞時，褲鏈疑似爆開，而衣著及舞技都引起熱議。

陳瀅過去曾因微胖身形而鬧出時裝車禍，去年明顯清減了不少，回復Fit爆身材的她不時都在IG大派福利。（IG圖片）

演唱會上，陳瀅施展渾身解數勁歌熱舞。（IG圖片）

陳瀅熱舞褲鏈疑似爆開

有網民專程去到澳門支持陳瀅開騷，更將片段分享到社交平台，並留言大讚陳瀅：「陳瀅這段熱舞很辣啊！果然是女團成員！跳舞💃 下過不少苦工！」片中陳瀅戴上黑色喱士眼罩，穿上背心及長褲勁歌熱舞，期間褲鏈疑似爆開。 不過有網民就認為，有可能是褲子是扣鈕並非拉鏈，所以蹲下的時候就會像拉鏈爆開：「係咪冇拉拉鏈」、「係咪唔記得拉拉鏈？」、「鈕扣式的褲子不適宜跳舞穿」。

陳瀅熱舞時褲鏈疑似爆開。（小紅書）

網民指場面有些少尷尬。（小紅書）

不過有網民就認為，有可能是褲子是扣鈕並非拉鏈，所以蹲下的時候就會像拉鏈爆開。（小紅書）

腰間綁長布再釀時裝車禍

另外，亦有網民指陳瀅在背心外面綁了兩塊長布，遠看非常臃腫，更指肉色的布似肥肉：「係咪得罪咗造型師？」、「腰那條紗很像一坨肥肉」、「套衫好災難」、「這是什麼穿搭？」、「好詭異的穿搭」。另外，亦有網民指陳瀅跳舞仍需努力，亦看到她已經進步了很多：「好像不太適合跳舞」、「欣賞唔嚟」、「跳得真的一般，但是全程看臉還是挺享受」、「感覺力不從心」、「她明明就美 可是每次造型都不行啊」、「不懂欣賞，從衣著到舞蹈」、「看她跳舞有一種很敷衍的感覺」。

網民好奇陳瀅是否沒拉褲鏈。（小紅書）

亦有網民指陳瀅在背心外面綁了兩塊長布，遠看非常臃腫，更指肉色的布似肥肉。（小紅書）