方媛帶女學騎馬自小培養入馬圈躋身上流社交界　親力親為悉心照顧

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。日前她就分享了帶大女和二女去學騎馬的經歷。

方媛親力親為湊女。(小紅書)

郭富城與方媛慶祝結婚9周年。(方媛小紅書)

自小培養入馬圈躋身上流社交界

方媛雖然貴為天王嫂，但她一直都是親力親為湊女，絕不假手於人。她分享了湊7歲大女郭詠希 (Chantelle) 以及5歲二女郭泳萱 (Charlotte) 去學騎馬的短片，在文案中寫道：「今日行程：騎馬兩小時，流汗一整天，快樂無上限」。

片中可見方媛親自帶愛女去到馬術學院上堂學習馬術，她還為女兒換上騎馬的裝束，幫她們紮頭髮，十分細心地照顧女兒。而方媛的兩名寶貝女兒年紀小小，騎起馬來卻有板有眼，騎在馬背上完全沒有半點害怕，可說是頗有天份。郭富城本身很喜歡賽馬又是馬主，兩名女兒從小已跟隨爸爸到馬場欣賞賽事，如今更去學騎馬，相信是方媛想好好培養女兒對馬術方面的興趣，將來長大了隨時躋身馬圈頂級上流社交圈。香港馬圈是政界、商界及社會名流經常聚集的圈子，形成一個獨特的上流社交圈。

方媛兩個女兒學騎馬。(抖音截圖)

方媛的大女兒。(抖音截圖)

方媛的二女兒。(抖音截圖)

方媛的大女兒好叻女。(抖音截圖)

方媛的大女兒騎馬有板有眼。(抖音截圖)