66歲車保羅暴瘦身體狀況惹憂心　終親解消失之謎：工作壓力大很累

現年66歲的車保羅為先後效力麗的電視和TVB，在TVB曾出演《鹿鼎記》、《創世紀》、《封神榜》等等劇集，在《鹿鼎記》中「胖頭陀」一角深入民心。車保羅於2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢，其後曾任職樓宇維修、裝修、保安、地盤和街市監督。2019年他受邀出演微電影《老人與狗》，演技得到認定之餘更入選《第21屆台北電影獎》「最佳男主角」。2022年車保羅受邀擔任內地真人秀節目《無限超越班》導師之一，成功打入內地市場。近年車保羅在內地大展拳腳，除了參演《封神榜：決戰萬仙陣》、《鬼同你住》等電影外更參演了一系列的網絡電影，人氣不俗。可是車保羅今年被指突然暴瘦憔悴，又比以往曝光少了。日前車保羅拍片到街市買餸，親解消失之謎。

車保羅參加內地綜藝節目《無限超越班》而人氣急升，為他帶來不少工作機會。（電影截圖）

車保羅現在享受兒孫福。

車保羅親解消失之謎

車保羅在社交平台分享近況。他透露時常到「秘密基地」街市買餸，他買肉又買菜，更相當識講價，他解釋因跟街市檔主很熟，故不時買到平餸，他坦言：「因為我跟他們很熟，所以偶然會便宜一點給我。」

車保羅買完餸後「一抽二掕」行去搭巴士，並親解消失之謎，他說：「最近你不是看不到我了嗎？其實不是啊！爺爺工作壓力很大也很累，那我就偷偷懶！」他指最近每日都買餸煮飯行街，生活貼地悠閑。而車保羅面色不錯，令人放心。

車保羅在杭州吃飯時被網民捕獲。（小紅書圖片）

車保羅今年被指暴瘦身體狀況惹憂心

今年2月有報道指，最近網上流出車保羅財神造型工作照，其消瘦身形及面容引人關注，加上臉頰凹陷及顴骨明顯突出，與過往判若兩人，不少粉絲既驚又憂，關心道：「瘦到認唔出」，擔憂其身體狀況。

車保羅分享近況，他到街市買餸。（小紅書）

同檔口好熟。（小紅書）

仲識講價。（小紅書）

面色身體看似不錯！（小紅書）

拎住餸搭巴士。（小紅書）