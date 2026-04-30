89歲謝賢山頂被捕獲坐輪椅撐拐杖　懶理被舊愛Coco揭追女秘聞

現年89歲的謝賢（四哥）從影超過70年，2022年憑《殺出個黃昏》首奪金像獎影帝，但近年深居簡出的四哥一直鮮有公開露面，因而屢傳他健康出現問題，行動不便，更一度傳出中風入院。日前有網民在太平山頂偶遇四哥，相中所見，身穿紅色運動衫、頭戴黑色Cap帽的四哥以輪椅代步，手握拐杖，依然型格十足！

謝賢在《殺出個黃昏》表現獲得一致好評。（劇照）

金像獎影帝！（大會提供）

2022年謝賢憑《殺出個黃昏》首奪金像獎影帝。（劇照）

謝賢憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

有網民在太平山頂偶遇四哥，相中所見，身穿紅色運動衫、頭戴黑色Cap帽的四哥以輪椅代步，手握拐杖，依然型格十足！（影片截圖）

謝賢去年為謝霆鋒慶祝45歲生日

去年4月謝霆鋒於啟德主場館舉行一連四場演唱會，但就未見四哥的蹤影，令外界關注其健康狀况，不過8月謝霆鋒45歲生日時，就相約爸爸謝賢同媽媽狄波拉食飯，一起品嚐美食，當時四哥更激罕除下黑超示人，眾人舉杯慶祝，氣氛愉快！

拉姑坐在兒子身邊。（影片截圖）

謝賢。（影片截圖）

舉杯慶祝。（影片截圖）

謝霆鋒、狄波拉與四哥謝賢一家三口合照曝光。

謝賢被網民捕獲。（影片截圖）

精神很好。（影片截圖）

謝賢前女友Coco大爆「爺孫戀」秘聞

而四哥近日更因當年的一段「爺孫戀」而再度成為焦點，當年他與年輕49歲的上海女友Coco譜出「爺孫戀」轟動一時，二人拍拖12年，分手時更傳出Coco獲贈2,000萬分手費。近期活躍於抖音的Coco，頻頻拍片大談與謝賢的昔日戀事，早前又再度爆料，除了大談相戀經過之外，更大爆四哥當年曾借用女兒謝婷婷的珠寶追求自己，Coco憶述當年來港抵達酒店時，收到已放在酒店房內的禮物，並附上一張字條，字條上寫明：「My dear Coco此珠寶需歸還，珠寶是我女兒的，裙子是我為你選的。」讓Coco覺得四哥非常有意思。

謝賢當年與年輕49歲的上海女友Coco譜出「爺孫戀」轟動一時。（影片截圖）

Coco頻頻拍片大談與謝賢的昔日戀事。（影片截圖）

知道四哥對佢一見鍾情。（影片截圖）

三人合照！（影片截圖）

大派心心！（影片截圖）