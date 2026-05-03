梁佩瑚與內蒙古富商老公慶祝結婚10周年 曾三度遭悔婚被罵小三
撰文：董欣琪
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現年55歲的前港姐季軍梁佩瑚（Isabel）淡出幕前多年，2015年與內蒙古富商郭雲飛因打高爾夫球而結緣，兩人拍拖8個月後，2016年4月在海南島三亞舉行盛大婚禮。日前梁佩瑚同老公迎來結婚10周年，兩人更重回三亞慶祝，梁佩瑚在社交平台上載了一段短片，並寫道：「結婚10周年，回到10年前的酒店辦慶祝活動，很開心，亦很感謝50位朋友到來參加我們的派對。」
梁佩瑚重回三亞慶祝結婚10周年
片中所見，現場以大量氣球佈置，還請來樂隊助慶，梁佩瑚同老公郭雲飛手挽手進場，兩人更當眾咀嘴，大曬恩愛！梁佩瑚同老公與在場賓客飲香檳慶祝，又大影合照，更齊齊睇煙花，現場十分熱鬧！
梁佩瑚息影再進修轉型成才女
梁佩瑚在1989年參選港姐後入行，加入TVB後備受力捧，但因心直口快的性格，她自覺不適合在圈中發展，逐漸淡出幕前。息影後梁佩瑚重返校園，先後獲得香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位，她亦修讀過珠寶設計課程，更鑽研水墨畫及書法。自2001年起梁佩瑚創作了一系列愛情小說，至今已出版超過70多本作品，銷量不俗，絕對是一位才女！
梁佩瑚曾三度被悔婚誤做「小三」
雖然梁佩瑚曾在書中分享不少對愛情的看法，但現實中卻感情坎坷，她曾透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更在不知情下介入別人的婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。據知郭雲飛比梁佩瑚細1年，是一位內蒙古地產富商，2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，如今兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！