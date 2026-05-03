梁佩瑚與內蒙古富商老公慶祝結婚10周年　曾三度遭悔婚被罵小三

現年55歲的前港姐季軍梁佩瑚（Isabel）淡出幕前多年，2015年與內蒙古富商郭雲飛因打高爾夫球而結緣，兩人拍拖8個月後，2016年4月在海南島三亞舉行盛大婚禮。日前梁佩瑚同老公迎來結婚10周年，兩人更重回三亞慶祝，梁佩瑚在社交平台上載了一段短片，並寫道：「結婚10周年，回到10年前的酒店辦慶祝活動，很開心，亦很感謝50位朋友到來參加我們的派對。」

梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行。（影片截圖）

梁佩瑚因打高爾夫球於深圳認識了內蒙古地產商人郭雲飛，二人拍拖8個月後於翌年4月結婚，並在海南島三亞舉行婚禮。（IG@leungbel）

2016年舉行婚禮。（微博@梁佩瑚）

2016年在三亞舉行盛大婚禮。（微博@梁佩瑚）

2016年在三亞舉行盛大婚禮。（微博@梁佩瑚）

梁佩瑚跟老公在婚宴上穿上傳統蒙古服飾。（微博@梁佩瑚）

梁佩瑚重回三亞慶祝結婚10周年

片中所見，現場以大量氣球佈置，還請來樂隊助慶，梁佩瑚同老公郭雲飛手挽手進場，兩人更當眾咀嘴，大曬恩愛！梁佩瑚同老公與在場賓客飲香檳慶祝，又大影合照，更齊齊睇煙花，現場十分熱鬧！

梁佩瑚同老公迎來結婚10周年，兩人更重回三亞慶祝。（影片截圖）

梁佩瑚同老公迎來結婚10周年，兩人更重回三亞慶祝。（影片截圖）

梁佩瑚同老公迎來結婚10周年，兩人更重回三亞慶祝。（影片截圖）

梁佩瑚獻唱。（影片截圖）

現場佈置。（影片截圖）

手挽手進場。（影片截圖）

好恩愛。（影片截圖）

好恩愛。（影片截圖）

咀嘴！（影片截圖）

熱鬧！（影片截圖）

切蛋糕。（影片截圖）

煙花。（影片截圖）

梁佩瑚息影再進修轉型成才女

梁佩瑚在1989年參選港姐後入行，加入TVB後備受力捧，但因心直口快的性格，她自覺不適合在圈中發展，逐漸淡出幕前。息影後梁佩瑚重返校園，先後獲得香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位，她亦修讀過珠寶設計課程，更鑽研水墨畫及書法。自2001年起梁佩瑚創作了一系列愛情小說，至今已出版超過70多本作品，銷量不俗，絕對是一位才女！

慶祝結婚周年。（IG@leungbel）

恩愛！（截圖）

恭喜！（截圖）

梁佩瑚創作了一系列愛情小說。（Facebook@梁佩瑚Isabel Leung）

梁佩瑚曾三度被悔婚誤做「小三」

雖然梁佩瑚曾在書中分享不少對愛情的看法，但現實中卻感情坎坷，她曾透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更在不知情下介入別人的婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。據知郭雲飛比梁佩瑚細1年，是一位內蒙古地產富商，2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，如今兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！

梁佩瑚同老公郭雲飛都好鍾意打高爾夫球。（IG@leungbel）

恩愛如昔。（IG@leungbel）

梁佩瑚舉行生日Party，內蒙古富商老公郭雲飛及繼子都有現身。（影片截圖）