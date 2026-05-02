周嘉洛專訪｜曾百厭被轉介群育學校　自覺曳不代表壞：媽咪好傷心

現年30歲的周嘉洛是TVB新一代當家小生，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋。擁極佳觀眾緣的他，近年備受公司器重，先後在2019年和2022年的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑「金城安」及《痞子殿下》的「紀威」，奪得「最佳男配角」與「最受歡迎電視男角色」，成為這兩大獎項歷年最年輕的得主，被外界視為未來視帝的熱門人選。而在最近的《正義女神》中，周嘉洛更一改搞笑形象，飾演嚴肅寡言、且有野心的「鄭邵文」法官，令人有耳目一新的感覺。不過，他在接受《香港01》專訪時坦言，當初接拍此角時，都曾擔心觀眾看不習慣他的正經演出；更自揭小學時曾因操行問題，而被轉介往群育學校的經歷。



周嘉洛受訪時坦言最初接到「鄭官」一角時，擔心多於興奮，但亦慶幸遇到這個角色，可以讓他避開「金城安」的影子。（葉志明 攝）

搣甩「廢青安」影子 為「鄭官」設計角色

周嘉洛受訪時坦言，「當我接下『鄭官』這個角色時，我的心情是期待和擔心。」他擔心的不是角色本身的難度，而是觀眾的接受度。「『金城安』的形象太過深入人心。突然要我飾演一名冷靜、聰明、內斂且富有野心的法官，我確實有擔心觀眾會感到不習慣，所以我覺得這次是有風險的。」

周嘉洛憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋。（IG@kalok_）

而今次在新劇《正義女神》中，周嘉洛則一改搞笑形象，飾演嚴肅寡言、且有野心的「鄭邵文」法官，令人有耳目一新的感覺。（公關提供）

雖然有風險，但周嘉洛同時也覺得這是一個很好的冒險，「多謝佳導（監製鍾澍佳）相信我可以做到。他說在我身上看到了一些特質，並覺得我喜劇的節奏都能拿捏到的話，演藝其他類型的角色應該無問題。」幸好的是，劇集出街後，周嘉洛收到不少正面的回應。他也透露，自己為了演好這個角色，私下做了不少功課：「我設計鄭官是一個非常細膩的人，無論言行舉止、語氣語速，甚至聲線都有設計過，想盡量避開金城安的影子。我跟自己說，只要是『金城安』會做的動作，我一概不做。」

周嘉洛慶幸劇集出街後，不少人對「鄭官」都有正面的回應。（葉志明 攝）

周嘉洛多謝監製對他的信任。（IG截圖）

與佘詩曼合作感受視后氣場

首次與視后佘詩曼合作，周嘉洛直言獲益良多。他最深印象對方與陳煒在高等法院「對決」的戲份，笑指當刻雖然自己是法官，但內心就像一個學生，「大家經常會問跟阿佘合作有沒有壓力，我是沒有的，但那場戲我看著她一口氣講了七頁紙的對白，無論是節奏、時機還是情緒遞進等各方面，那股氣場確實會震懾全場人，大家都彷彿屏蔽著呼吸在聽她講。當然煒哥都不輸蝕，看著兩位視后級同場飆戲，好精彩。」對於阿佘盛讚他可塑性高，周嘉洛直言對方人很好，且樂於給予後輩機會。「以前看《新聞女王》已經知道她很厲害，這次合作後，發現她真的『好好打』，功力很深厚。」

周嘉洛難忘這幕佘詩曼和陳煒法庭「對決」的場口。（《正義女神》劇集截圖）

周嘉洛稱拍攝期間都有請教阿佘，對方也非常樂意分享。（葉志明 攝）

佘詩曼大讚周嘉洛拍戲時很認真。（資料圖片）

曾操行問題被轉介群育學校：媽咪好傷心

劇集以少年犯為題材，周嘉洛大方分享了自己的百厭童年。他自揭小學四年級尾至六年級期間，曾因操行問題被轉介群育學校，讓行為有問題的小朋友在那學習改善。他形容當時的自己是一個很百厭的「Attention Seeker」，很想獲得別人的注意，經常不守規矩、會在課堂上大吵大鬧、老師叫走東他就去西，令媽咪非常不開心，「那時候媽咪覺得自己的小朋友好像很壞，很傷心，又擔心我的腦袋是不是有問題。但其實曳和壞是兩樣不同的，我只是被標籤曳而已。」

周嘉洛曾自爆小學時，曾因操行問題被轉介群育學校，令媽咪很傷心。（葉志明 攝）

周嘉洛稱在群育學校期間，校方對他們紀律方面會比較嚴格，加上當時的小班教學以及老師的耐性教導和關懷，令他學乖，最後更攞到「優異生獎」畢業，回正常學校升度中學。周嘉洛笑言：「我是一個好叻扮乖學生的人，進去之後我不想被老師罰，我就要乖，但我又能連戲連到最後。而這段時間，的確令我學會禮貌和尊重。」

周嘉洛自細對戲劇有濃厚興趣，三、四年班已加入劇社，後來大學更赴澳洲修讀戲劇。（葉志明 攝）

媽咪家姐錫到濃

劇中，「鄭官」與媽咪關係緊張；但現實中，周嘉洛與媽咪母子情非常好，對方無條件支持他入行，「媽咪是非常疼我，在我剛入行的時候，她犧牲了自己的社交圈和生活習慣，特意從東涌搬到將軍澳區居住，就是為了方便我返工。」周嘉洛還透露，母親為了照料他的起居飲食，不怕辛勞。「雖然我現在長大了，不希望她太辛苦，但她依然是很享受煮飯給我吃的過程。因為我們是一起住的，有時我收工夜了想吃些什麼，媽咪總會主動問我。現在我們會分工，她煮飯，就我洗碗，這個都成為了我們母子間的一種互動。」

周嘉洛直言媽咪是他的強勁後盾。（葉志明 攝）

至於劇中與蔣祖曼姐弟情深，現實中，周嘉洛亦形容姐姐對他是「錫我錫到燶」，還回想起兩姐弟從「相殺」對「相愛」的微妙變化。「小時候我們的關係是很差，因為我很喜歡『搞屎棍』，經常捉弄她、嚇她，當家姐忍不住罵我時，我就跑去向媽媽『告狀』。但後來我們先後去外國讀書，開始會掛住對方，而這個分離卻反而拉近了我們的感情。」 甚至周嘉洛進入TVB藝員訓練班，也是姐姐幫他填表、選照片，一手促成的。「那時我還在做part time，家姐跟我說：『細佬，有呢個訓練班喎，試唔試下？你之前唔係話想試咩？」我當時又還沒有方向，所以就說好吧。」

周嘉洛直言自己「喺一個充滿愛嘅環境下長大嘅。」，雖然爸爸在成長過程中參與度較低，但父子關係很好，並非外界所致保有憎恨。（葉志明 說）

澄清並無憎恨父親

對於曾有報導指他對年幼時已離開他們的父親抱有憎恨，周嘉洛也大方澄清：「我爸爸只是在我成長過程中參與度比較低，但並不是報道所說的那樣。爸爸媽媽的關係是屬於他們私人感情的問題，但我和爸爸現在關係是很好，也有保持聯絡。我是在一個充滿愛的環境下長大的。」