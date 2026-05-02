周嘉洛專訪｜曾被人感覺囂張　放下最年輕視帝野心：唔想引火自焚

TVB當家小生周嘉洛最近在劇集《正義女神》中一改以往搞笑形象，飾演冷靜、內斂且具野心的「鄭官」，令人有耳目一新的感覺，再次人氣急升。在外界眼中，入行踏入11年的周嘉洛可謂一帆風順，憑《愛·回家之開心速遞》「金城安」一角深入民心，更以破紀錄，以最年輕姿態先後奪得「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」。然而，周嘉洛近日接受《香港01》專訪時，剖白攞獎背後的掙扎，更坦言曾因傲氣被指「囂張」，甚至當場向幕後工作人員發脾氣，事件令他非常內疚。



周嘉洛近日接受《香港01》專訪時，剖白攞獎背後的掙扎，更坦言曾因傲氣被指「囂張」，甚至當場向幕後工作人員發脾氣，事件令他非常內疚。（葉志明 攝）

談攞獎背後：有很多人不服

入行11年，外界眼中周嘉洛星途一帆風順，好似只有「高起」，沒有「低跌」。但他直言：「有些事情，表面上是風光、是值得開心的，但實質帶給你的課堂又未必那麼順暢。」例如當日他先後以24歲和27歲之齡拿到「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」，兩度打破最年輕得獎紀錄。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

對此，周嘉洛表示：「你未到這個位置，但你拿了這個獎，對你來說，可能會有危險。（即是你也覺得自己未到這個位置？）我自問可以再成熟一點的時候，我現在看到自己仍有很多地方要改善。我理解從觀眾角度來說，這些獎可能需要有一些年資、有些觀眾緣和多點觀眾認可，這樣拿，大家才服，我拿這兩個獎的時候，也有很多人不服，初時是會比較在意，但後來便看淡了，能做的就是做好自己。而這個道理講很容易，但我用了幾年時間去做，現在的我不會去看重外界的標籤。」

其後周嘉洛再憑《痞子殿下》紀威一角奪得「最受歡迎電視男角色」，是該獎項最年輕的得主。（TVB視頻截圖）

回應「星爺接班人」：其實無人做到

而說到標籤，周嘉洛出道至今，不少人常將他與周星馳比較，甚至稱他為「星爺接班人」。周嘉洛直言：「其實無人做到星爺接班人，別人這樣說，是一個很好的讚美，但撫心自問，絕對不是星爺的層次。他造就了兩代人的一種喜劇文化，是一個神級的人。」

對於被指是「星爺接班人」，周嘉洛坦言撫心自問，絕對不是星爺的層次。（葉志明 攝）

至於有人覺得他模仿周星馳，周嘉洛承認自己從小受星爺電影影響，說話的腔調、節奏都對方的影子，但近年已努力「搣甩」，希望走出屬於自己的路。周嘉洛更搞笑澄清，他不只模仿周星馳，其實也有模仿張家輝、鄭中基，甚至占基利，因為他會看很多不同人的喜劇，去吸收不同的幽默感。

周嘉洛承認自己從小受星爺電影影響，說話的腔調、節奏都對方的影子，但近年已努力「搣甩」，希望走出屬於自己的路。（葉志明 攝）

曾有傲氣向幕後發脾氣 三度致歉

談到入行至今心態上的轉變，周嘉洛表示一直在調解，由最初帶著一顆赤子之心，滿腔熱血投身演繹圈，不斷埋頭苦幹、永無「Say No」；然後多了機會，嘗試參與度高，因為他想做一個有個性的演員，不想盲目跟從別人說的去演，到後來發覺這種態度「太急」，不是每個人都受落，甚至有段時間「俾人感覺囂張」，「反省過後，我發現有些事情我想嘗試，但原來自己還沒有這個能力。」

周嘉洛直言自己拍攝《痞子殿下無間道》事，整個人都很心浮氣躁。（《痞子無間道》劇照）

周嘉洛承認在拍攝《寵物Pet Pet》及《痞子殿下無間道》期間，他當時的狀態並不好，尤其拍《痞子殿下無間道》時比較心浮氣躁，更曾因溝通上有誤會向幕後同事發脾氣。他回憶道：「當時我覺得自己很認真在表達意見，但對方給我的感覺不是很認真，於是我馬上起火發了對方脾氣。事後我覺得好內疚，因為在那麼多人面前對對方做了這件事，令氣氛很尷尬，我問返現場的朋友：『我係咪好過份？』他們說：『唔需要囉。』後來我審視返，才發現是自己『X咗。（丟臉）』。最後我跟那位同事道歉了三次，他也原諒了我，我們現在關係都很好。」

周嘉洛形容自己現時處於最好一個狀態，身邊有很多疼他的同事、前輩和導演，大家都會聽他意見，但他現在已不會再有以前那股傲氣。（葉志明 攝）

這段經歷令周嘉洛學會了情緒管理。「我發現情緒行先是解決不到問題，只是自尊（Ego）作祟，是一個傲氣，但傲氣是不值錢的。現在我學會了理性先行，先去想怎樣解決問題，自己的感受放在最後。」

周嘉洛直言《愛·回家之開心速遞》對他來說，無論是演技，還是做人，都像一個速成班。尤其「媽咪」滕麗名教導了他很多，亦在他們的「母子關係」中給予很多意見，「其實好笑的是阿滕的大腦，我只是負責執行。」（IG@kalok_）

放下「最年輕視帝」野心 現攞視帝是「引火自焚」

對於眼前是否視「視帝」為目標，達成「大滿貫」。周嘉洛坦言當初成為「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」的最年輕得獎者後，曾萌生一個想法：「如果連最年輕的最佳男主角都能拿到就好了。」，「但我現在已經過了那個年紀，所以現在我對獎項沒什麼渴望。（不想圓滿一點嗎？）在未夠火候的時候拿，即是引火自焚。現在我對獎項沒什麼渴望，反而享受過程。」

周嘉洛視馬國明為男神：「他有一種特質我很喜歡，親和力強，相處好舒服。」（葉志明 攝）

不認同利用人上位

在《正義女神》裡面，「鄭官」起初為了上位特意親近戴祖儀，問到周嘉洛覺得在娛樂圈想上位是否需要少少「機心」同「計算」？他認為現在的觀眾很聰明，這樣很容易帶來反效果，真誠一點比較好，「有機心是很容易被人看到，所以凡事不要那麼出位，低調一點比較好。」周嘉洛更坦言從沒有想過要利用人的想法，因為他覺得代價很大，「我覺得任何利用人的事情，包括感情，我都覺得是不光彩，很不實在。所以我是不認同鄭官的做法。」

周嘉洛認為任何利用人的行為都是不光彩的。（葉志明 攝）

目前單身：拍拖要花大量心力

談到感情生活，搞笑、幽默又陽光的周嘉洛，理應身邊不乏「女伴」，但多年來鮮有緋聞，傳得都多都只是「緋聞女友」陳瀅，他再次強調那是「假新聞」。周嘉洛直言目前單身，已有一段時間沒有拍拖，他笑稱談戀愛需要花費大量心力，暫時想專注工作上，「我現在非常珍惜時間，甚至有點自律成癮。我覺得在有遠大的目標之前，必須先管理好自己。」問他對未來的另一半有什麼要求？周嘉洛直言：「我覺得要合眼緣，聰明的女孩會吸引我。我覺得被聰明的女孩『駕馭』也是一種樂趣。」

周嘉洛同陳瀅拍畢《痞》後傳出緋聞，但周嘉洛再次強調是「假新聞」。（IG@missjn）