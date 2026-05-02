陳穎妍48歲生日美貌零跌Watt 曾被倪震力追疑有神秘新歡生活富貴
撰文：董欣琪
出版：更新：
1999年落選港姐陳穎妍（Anita），簽約TVB後曾參演《情牽百子櫃》、《棟篤神探》、《高朋滿座》及《法證先鋒》等多部劇集，亦曾拍過多部《陰陽路》系列電影，她在2009年離巢後曾為港視拍過《導火新聞線》及《開腦儆探》等劇集，但由於港視開台不成，陳穎妍於2015年約滿後淡出幕前。近年陳穎妍生活低調，但仍不時在社交平台分享近況，早前迎來48歲生日的她，獲不少好友為她舉行連串慶祝活動，凍齡美貌獲激讚！
陳穎妍曾被倪震力追
陳穎妍最初加入嘉音唱片做歌手，但唱片公司全面撤出香港，因而未有推出專輯。1999年陳穎妍參選港姐，落選後加入TVB，曾拍過不少劇集，但代表作欠奉，最令觀眾印象深刻的是她的緋聞，2006年倪震被爆背着周慧敏以SMS加玫瑰攻勢追求陳穎妍，令陳穎妍成為第三者，她亦承認倪震曾展開追求，但最後不了了之。翌年陳穎妍又被爆與同性經理人Polly有影皆雙，最終緋聞無下文。
陳穎妍出入高級餐廳生活富貴
近年陳穎妍疑有穩定的另一半，幾乎每年11月都會分享慶祝周年紀念的帖文，但一直未有公開另一半樣貌，感情狀況成謎。而陳穎妍亦經常在IG分享富貴生活，見她不時去旅行，又出入高級餐廳，盡顯其生活品味及財力，生活無憂！