姜濤承認曾虛報學歷只讀到中一兼好曳：我話讀到中三其實係假

MIRROR成員姜濤今日（29日）於啟德體藝館舉辦27歲的生日會，預祝他4月30日生日。晚上8時生日會正式開始，先由一班舞蹈員打頭陣跳出一連串的姜濤歌曲，「姜admin」於8時15分左右千呼萬喚始出來，一出場姜糖們（姜濤粉絲暱稱）立即報以歡呼來回應。

姜濤一出場就帶點尷尬，但瞬間就進入狀態，先把簽好名的壽桃公仔拋給在場的姜糖，之後與6500名姜糖一起砌蛋糕及許願吹蠟燭，搞笑的姜濤還笑指「冇蠟燭」。

姜濤一出場就帶點尷尬，但瞬間就進入狀態，先把簽好名的壽桃公仔拋給在場的姜糖，之後與6500名姜糖一起砌蛋糕及許願吹蠟燭，搞笑的姜濤還笑指「冇蠟燭」。

MIRROR成員姜濤今日（29日）於啟德體藝館舉辦27歲的生日會。（葉志明攝）

（葉志明攝）

姜濤與6500名姜糖一起砌蛋糕及許願吹蠟燭，還笑指「冇蠟燭」。（葉志明攝）

姜濤自爆只讀到中一

姜濤之後唱出《追愛狂想》，佻皮的他更走下台跟姜糖互動。在他唱完歌之後，他向在場的姜糖細說心聲：「我想喺今晚呢一刻講嘅嘢，就係想喺呢個環節入面講，其實你哋知唔知我以前係點樣嘅？出道之前嘅我，嗰段人生，好似喺訪問入面講過。係呀，好頑皮，我唔係一個好乖嘅年青人。其實我以前喺小學、中學嘅時候，真係一個好曳嘅人，但係因為自己嘅性格、身形、學習，其實我都唔係一個好受人鍾意嘅人。」

在他唱完歌之後，他向在場的姜糖細說心聲：「其實我以前喺小學、中學嘅時候，真係一個好曳嘅人，但係因為自己嘅性格、身形、學習，其實我都唔係一個好受人鍾意嘅人。」（葉志明攝）

隨後，姜濤大方承認曾經說謊，報大自己的學歷：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。你哋知唔知我有留 班？不過好多人唔知嘅係⋯⋯我其實留咗兩年班。嗰陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我讀到中一㗎啫，我喺以前嘅訪問入面講過，我剩係讀到中3其實係假嘅⋯⋯因為（台下觀眾讚但都好叻）你諗下中一嘅嘢有幾難，但我點樣讀都讀唔到喎」

姜濤大方承認曾經說謊，報大自己的學歷：「唔少人唔知道，我留咗兩年班。嗰陣時我唔好意思同大家講，我留咗兩年班。其實我只係讀過中一，我喺以前嘅訪問入面講過。」（葉志明攝）

除咗承認說謊外，姜濤亦有坦白自己多個迷惘點，而當中一個最崩潰嘅臉就是年前的「掃掃掃」事件：「第三個崩潰點，就係一件事，可能好多人會講嗰件掃掃掃嘅事。其實掃掃掃之前嗰段時間，我已經開始崩潰，我做嘢會打玻璃，會罵人，會對客人罵。當時有人講，人唔好飄，但係係有飄嘅。講真，咁快就紅，咁快就紅，點會唔飄呢？但我會感激身邊啲人帶我返嚟，嗰個就係人生第三個崩潰點。」

姜濤亦有坦白自己多個迷惘點，而當中一個最崩潰嘅臉就是年前的「掃掃掃」事件，坦言：「其實掃掃掃之前嗰段時間，我已經開始崩潰，我做嘢會打玻璃，會罵人，會對客人罵。當時有人講，人唔好飄，但係係有飄嘅。講真，咁快就紅，咁快就紅，點會唔飄呢？」（葉志明攝）

姜濤最後用自身的經歷勉勵大家：「總之，我生日嗰日我會講。總之我熬過咗，好希望自己新嘅一歲可以有越嚟越好嘅表現，無論做人定做事。我好欣賞，希望你哋記住，無論幾艱難，你想放棄都好，想點都好，好老套，好多人都講唔好放棄，但當你真係遇到嗰刻，要唔放棄，講真，呢件事有幾難。係呀，所以以後我會繼續發展，我都希望你哋信我，因為我每一個選擇都係我自己做，我相信自己可以做到。希望你哋支持，多謝。」而他向大家坦言完心聲後，就唱出自己偶像羅志祥的歌曲《愛不單行》。

姜濤最後用自身的經歷勉勵大家：「希望你哋記住，無論幾艱難，你想放棄都好，想點都好，好老套，好多人都講唔好放棄，但當你真係遇到嗰刻，要唔放棄，講真，呢件事有幾難。係呀，所以以後我會繼續發展，我都希望你哋信我，因為我每一個選擇都係我自己做，我相信自己可以做到。」（葉志明攝）